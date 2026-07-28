به گزارش ایلنا از خوزستان، فرمانداری امیدیه امروز سه‌شنبه با انتشار اطلاعیه‌ای از اجرای عملیات کنترل‌شده انهدام مهمات عمل‌نکرده باقی‌مانده از جنگ اخیر خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: صدای انفجارهایی که امروز در برخی نقاط شهرستان شنیده خواهد شد، ناشی از عملیات فنی و برنامه‌ریزی‌شده برای انهدام مهمات عمل‌نکرده است و جای هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.

فرمانداری امیدیه تأکید کرد: این عملیات با هدف پاکسازی منطقه و افزایش ایمنی انجام می‌شود و هیچ حادثه یا شرایط غیرعادی در شهرستان رخ نداده است.

در پایان این اطلاعیه از شهروندان خواسته شده است ضمن حفظ آرامش، به شایعات منتشرشده در فضای مجازی توجه نکنند و اخبار و اطلاعیه‌های مرتبط را تنها از طریق منابع رسمی دنبال کنند.

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