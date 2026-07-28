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فرمانداری امیدیه: انفجارهای امروز ناشی از انهدام کنترل‌شده مهمات عمل‌نکرده است

فرمانداری امیدیه: انفجارهای امروز ناشی از انهدام کنترل‌شده مهمات عمل‌نکرده است
کد خبر : 1819420
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فرمانداری امیدیه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد صدای انفجارهایی که امروز در برخی نقاط این شهرستان شنیده می‌شود، مربوط به عملیات کنترل‌شده انهدام مهمات عمل‌نکرده باقی‌مانده از جنگ اخیر است و هیچ‌گونه حادثه یا وضعیت غیرعادی در منطقه وجود ندارد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، فرمانداری امیدیه امروز سه‌شنبه با انتشار اطلاعیه‌ای از اجرای عملیات کنترل‌شده انهدام مهمات عمل‌نکرده باقی‌مانده از جنگ اخیر خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: صدای انفجارهایی که امروز در برخی نقاط شهرستان شنیده خواهد شد، ناشی از عملیات فنی و برنامه‌ریزی‌شده برای انهدام مهمات عمل‌نکرده است و جای هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.

فرمانداری امیدیه تأکید کرد: این عملیات با هدف پاکسازی منطقه و افزایش ایمنی انجام می‌شود و هیچ حادثه یا شرایط غیرعادی در شهرستان رخ نداده است.

در پایان این اطلاعیه از شهروندان خواسته شده است ضمن حفظ آرامش، به شایعات منتشرشده در فضای مجازی توجه نکنند و اخبار و اطلاعیه‌های مرتبط را تنها از طریق منابع رسمی دنبال کنند.

 

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