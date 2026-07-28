اهدای زندگی از امیدیه؛ کبد و کلیههای جوان ۳۹ ساله به بیماران نیازمند رسید
مسئول مرکز فراهمآوری اعضا و نسوج پیوندی دانشگاه علوم پزشکی اهواز از انجام پانزدهمین عمل اهدای عضو در سال جاری خبر داد و گفت: اعضای بدن یک مرد ۳۹ ساله اهل امیدیه که بر اثر سانحه رانندگی دچار مرگ مغزی شده بود، با رضایت خانوادهاش به بیماران نیازمند پیوند اهدا شد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، عباس چنانه امروز سهشنبه در گفتوگویی رسانهای اظهار کرد: پانزدهمین عمل اهدای عضو از بیمار مرگ مغزی شامگاه دوشنبه در بیمارستان گلستان اهواز با موفقیت انجام شد.
وی افزود: این بیمار، مردی ۳۹ ساله و اهل امیدیه بود که بر اثر تصادف دچار مرگ مغزی شده بود و پس از اعلام رضایت خانواده، فرآیند اهدای عضو وی انجام شد.
مسئول مرکز فراهمآوری اعضا و نسوج پیوندی دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: کبد و دو کلیه این بیمار برای پیوند به بیماران نیازمند اختصاص یافت و میتواند جان چند نفر را نجات داده یا کیفیت زندگی آنان را بهبود بخشد.
چنانه با اشاره به تداوم روند اهدای عضو در استان خوزستان بیان کرد: پیش از این نیز چهاردهمین عمل اهدای عضو از یک بیمار مرگ مغزی اهل مسجدسلیمان، روز یکشنبه در بیمارستان گلستان اهواز با موفقیت انجام شده بود.
وی با تأکید بر اهمیت فرهنگسازی در زمینه اهدای عضو خاطرنشان کرد: در کشور روزانه بین ۱۰ تا ۱۲ بیمار به دلیل نرسیدن عضو پیوندی جان خود را از دست میدهند؛ به عبارتی، به طور متوسط هر دو ساعت یک نفر در انتظار دریافت عضو مناسب فوت میکند.
اهدای عضو از بیماران مرگ مغزی، یکی از مؤثرترین راهکارها برای نجات جان بیماران نیازمند پیوند به شمار میرود و افزایش آگاهی عمومی و رضایت خانوادهها نقش تعیینکنندهای در کاهش مرگومیر بیماران در فهرست انتظار پیوند دارد.