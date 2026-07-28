تکرار تراژدی حمله سگ ها به کودکان در سنندج
زنگ خطر بیعملی در ساماندهی سگهای بلاصاحب به صدا در آمد
فرماندار سنندج: مجموعه مدیریت شهری باید پاسخگوی کوتاهی در ساماندهی سگهای بلاصاحب باشد
حادثه مرگبار حمله سگهای بلاصاحب در سنندج، بار دیگر ضعف در مدیریت شهری و خلأ نظارت بر اجرای وظایف قانونی دستگاههای مسئول را برجسته کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حادثه تلخ حمله سگهای بلاصاحب به دو کودک در سنندج، در حالی بار دیگر افکار عمومی را تحت تأثیر قرار داده است که این نخستین مورد از وقوع چنین حوادثی نیست. ماه گذشته نیز یک کودک سهساله بر اثر حمله سگها جان خود را از دست داد، این حوادث موجب افزایش نگرانیها درباره وضعیت ساماندهی سگهای بلاصاحب و عملکرد دستگاههای مسئول شده است.
تکرار این حوادث در فاصلهای کوتاه، موضوع مدیریت جمعیت سگهای بلاصاحب را از یک مسئله خدماتی فراتر برده و به دغدغهای جدی درباره امنیت عمومی و سلامت شهروندان تبدیل کرده است.
مجموعه مدیریت شهری باید پاسخگوی ساماندهی سگ های بلاصاحب باشد
غریب سجادی، فرماندار سنندج، در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، در واکنش به حادثه اخیر جانباختن یک کودک بر اثر حمله سگهای بلاصاحب، با انتقاد از روند مدیریت این موضوع اظهار کرد: هیچ همدردی، عذرخواهی یا حتی برخورد قضایی با چند نفر نمیتواند جای خالی این کودک را برای خانوادهاش پر کند.
وی افزود: آنچه اهمیت دارد، جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی از طریق اصلاح فرآیندهای مدیریتی و اجرای مسئولیتهای قانونی است.
سجادی، با اشاره به مسئولیت مستقیم مدیریت شهری در ساماندهی سگهای بلاصاحب افزود: بخش عمده این مسئولیت بر عهده شهرداری است و این مجموعه باید پاسخگوی نحوه اجرای وظایف خود در زمینه جمعآوری، کنترل و ساماندهی این حیوانات باشد.
فرماندار سنندج با بیان اینکه موضوع ساماندهی سگهای بلاصاحب طی سالهای گذشته بارها پیگیری شده است، گفت: در شورای تأمین شهرستان و در چارچوب اختیارات فرمانداری، اقدامات لازم انجام شده، اما همه ابزارهای قانونی برای برخورد با کوتاهیها در اختیار فرمانداری نیست.
سجادی با قدردانی از ورود دادستان به این پرونده، تصریح کرد: ورود دستگاه قضایی به این موضوع نشاندهنده اهمیت مسئله است، اما انتظار میرود پیش از وقوع چنین حوادث تلخی، سازوکارهای نظارتی فعالتر عمل کنند.
حمایت از حیوانات نباید امنیت شهروندان را تحت الشعاع قرار دهد
فرماندار سنندج همچنین نسبت به تبدیل موضوع سگهای بلاصاحب به یک دوگانه اجتماعی هشدار داد و گفت: نباید این مسئله به تقابل میان مردم و حامیان حیوانات تبدیل شود. حمایت از محیط زیست و حقوق حیوانات موضوعی ارزشمند است، اما مدیریت شهری باید بر اساس قانون، نظر کارشناسی و با اولویت حفظ سلامت و امنیت شهروندان عمل کند.
بیش از ۲۲ ابلاغیه درباره سگ های بلا صاحب اجرا نشد
سجادی با اشاره به انجام بیش از ۲۲ مورد مکاتبه و ابلاغ دستورالعمل در حدود یک سال و نیم گذشته، اظهار کرد: راهکارهای کارشناسی مشخص بوده و فرآیند جمعآوری، نگهداری و کنترل سگهای بلاصاحب نیز تعریف شده بود، اما ضعف در اجرای این مصوبات باعث شد موضوعی که قابلیت مدیریت داشت، به یک بحران اجتماعی تبدیل شود.
وی تأکید کرد: سلامت، امنیت و جان شهروندان موضوعی نیست که بتوان از کنار آن به سادگی عبور کرد.