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آتش‌سوزی در پارک کلانتر تبریز

آتش‌سوزی در پارک کلانتر تبریز
کد خبر : 1819336
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مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز از مهار آتش‌سوزی در پارک کلانتر خبر داد و گفت: در این حادثه ۳۰ اصله درخت دچار سوختگی شد و بخشی از پوشش گیاهی پارک نیز خسارت دید.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز، رضا جان‌فشان نوبری با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی اعلام وقوع آتش‌سوزی در پارک کلانتر، نیروهای عملیاتی سازمان آتش‌نشانی با حضور سریع در محل، عملیات اطفای حریق را آغاز کرده و از گسترش آتش به سایر بخش‌های پارک جلوگیری کردند.

وی افزود: بر اثر این حادثه، حدود ۳۰ اصله درخت طعمه حریق شد و بخشی از پوشش گیاهی پارک نیز دچار خسارت شد.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز با تأکید بر ضرورت حفاظت از فضای سبز شهری، از شهروندان خواست هنگام استفاده از پارک‌ها و فضاهای سبز، نکات ایمنی را رعایت کرده و از هرگونه اقدامی که احتمال بروز آتش‌سوزی را افزایش می‌دهد، خودداری کنند.

وی با اشاره به اینکه علت وقوع چنین آتش‌سوزی‌هایی معمولاً بی‌احتیاطی است، خاطرنشان کرد: شهروندان از رها کردن ته‌سیگار، روشن کردن آتش در محل‌های نامناسب، استفاده غیراصولی از وسایل گرمایشی و سوزاندن زباله‌ها در پارک‌ها و مناطق طبیعی خودداری کنند تا از وقوع حوادث مشابه پیشگیری شود.

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