به گزارش خبرنگار ایلنا، همزمان با نزدیک شدن به تاریخ‌هایی مانند ۰۵/۰۵، ۰۶/۰۶، ۰۷/۰۷ و دیگر روزهای مشابه، برخی مراکز درمانی با افزایش درخواست خانواده‌ها برای تعیین زمان زایمان در این تاریخ‌ها مواجه می‌شوند،این در حالیست که زمان تولد نوزاد باید بر اساس شرایط پزشکی مادر و جنین تعیین شود.

هر گونه مداخله در زمان تولد نوزاد باید بر پایه ضرورت های پزشکی باشد

محمد رضا احمدی فر، پزشک متخصص کودکان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با بیان اینکه زایمان یک فرآیند طبیعی و فیزیولوژیک است، گفت: انتظار می‌رود برای تولد نوزادی سالم، روند طبیعی بارداری و زایمان طی شود و هرگونه مداخله تنها بر پایه ضرورت‌های پزشکی انجام گیرد.

وی با اشاره به اینکه در برخی موارد زایمان طبیعی به دلایل پزشکی به سزارین تبدیل می‌شود، افزود: ابتلای مادر به دیابت بارداری، خونریزی شدید در سه‌ماهه سوم، پارگی کیسه آب، دردهای غیرطبیعی، مشکلات لگنی یا ستون فقرات و برخی بیماری‌های چشمی از جمله عواملی هستند که ممکن است انجام سزارین را ضروری کنند. همچنین کاهش حرکات یا ضربان قلب جنین، دفع مکونیوم (مدفوع جنین) در رحم و برخی مشکلات جنینی نیز از دلایلی هستند که پزشک را ناچار به ختم بارداری از طریق سزارین می‌کنند.

این متخصص نوزادان، با انتقاد از انجام سزارین صرفاً بر اساس درخواست خانواده‌ها اظهار کرد: در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی، انجام سزارین تنها به درخواست مادر و بدون وجود اندیکاسیون پزشکی تقریباً امکان‌پذیر نیست و تصمیم نهایی صرفاً بر مبنای حفظ سلامت مادر و جنین گرفته می‌شود.

دستکاری در زمان تولد عوارض جبران ناپذیر برای نوزادان به همراه دارد

احمدی فر، با تأکید بر اینکه در صورت نیاز به سزارین، بهترین زمان انجام آن معمولاً حوالی ۳۹ هفته و دو روز بارداری است، گفت: اگر والدین صرفاً برای ثبت یک تاریخ خاص یا اصطلاحاً «تاریخ لاکچری» اصرار به زایمان زودتر یا دیرتر از موعد داشته باشند، ممکن است پیامدهای جبران‌ناپذیری برای نوزاد به همراه داشته باشد.

وی هشدار داد: نوزادی که در ۳۷ یا ۳۸ هفتگی و بدون ضرورت پزشکی متولد می‌شود، در مقایسه با نوزاد رسیده، بیشتر در معرض مشکلات تنفسی، نیاز به بستری در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان (NICU)، اختلالات رشد و تکامل و برخی آسیب‌های مغزی و عصبی قرار دارد. خانواده‌ها باید بدانند که به خطر انداختن سلامت نوزاد برای ثبت یک تاریخ خاص، تصمیمی است که می‌تواند عوارض آن تا سال‌ها ادامه داشته باشد.

این متخصص کودکان ادامه داد: متأسفانه در برخی موارد، اصرار بی‌دلیل والدین برای زایمان زودرس، سلامت نوزاد را با مخاطرات جدی مواجه می‌کند. تولد پیش از موعد می‌تواند زمینه‌ساز تأخیر تکاملی و مشکلات جسمی و عصبی شود و در واقع خانواده‌ها با چنین تصمیمی، جان فرزند خود را به خطر می‌اندازند.

احمدی فر با اشاره به اینکه تأخیر در زایمان نیز می‌تواند عوارض جدی داشته باشد، افزود: به تعویق انداختن غیرضروری زایمان برای رسیدن به یک تاریخ خاص نیز خطرناک است و حتی می‌تواند احتمال فوت جنین داخل رحم و سایر عوارض بارداری را افزایش دهد.

وی در تأکید کرد: سلامت مادر و نوزاد باید تنها معیار تصمیم‌گیری درباره زمان زایمان باشد و هیچ تاریخ رند یا مناسبت تقویمی ارزش به خطر انداختن جان یک نوزاد را ندارد.

درخواست تغییر زمان زایمان با اصول حرفه ای پزشکی هم خوانی ندارد

علی افشانی مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان‌غربی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه در سال‌های اخیر برخی خانواده‌ها در نقاط مختلف کشور تمایل دارند تولد فرزندشان با تاریخ‌های رند، به‌یادماندنی یا دارای تقارن عددی ثبت شود، گفت: این موضوع گاهی موجب درخواست از پزشکان برای انجام سزارین انتخابی یا تغییر زمان زایمان می‌شود، در حالی که چنین خواسته‌ای، اگر پشتوانه علمی و پزشکی نداشته باشد، با اصول حرفه‌ای و اخلاق پزشکی همخوانی ندارد. سلامت مادر و نوزاد همواره باید بر هرگونه سلیقه شخصی یا علاقه به ثبت یک تاریخ خاص مقدم باشد.

افشانی با اشاره به حساسیت هفته‌های پایانی بارداری عنوان کرد: این دوره از مهم‌ترین مراحل رشد جنین است و اندام‌های حیاتی به‌ویژه ریه، مغز، سیستم عصبی و دستگاه ایمنی در این زمان آخرین مراحل تکامل خود را طی می‌کنند. از این‌رو، حتی چند روز جابه‌جایی غیرضروری در زمان زایمان نیز می‌تواند روند طبیعی رشد جنین را تحت تأثیر قرار داده و احتمال بروز عوارض را افزایش دهد. به همین دلیل، پزشکان تنها در صورت وجود دلایل پزشکی و بر اساس دستورالعمل‌های علمی درباره زمان زایمان تصمیم‌گیری می‌کنند.

وی یکی از مهم‌ترین پیامدهای زایمان زودتر از موعد راکامل نشدن رشد ریه‌های نوزاد است عنوان کرد و گفت: این موضوع می‌تواند به بروز مشکلات جدی تنفسی پس از تولد منجر شود. نوزادی که پیش از تکامل کامل ریه‌ها متولد شود، ممکن است قادر به تنفس طبیعی نباشد و برای دریافت خدمات تخصصی نیازمند بستری در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان (NICU) شود.

افشانی، تأکید کرد: انجام سزارین یا هرگونه مداخله درمانی صرفاً با هدف ثبت یک تاریخ خاص، اقدامی غیرعلمی است و می‌تواند سلامت مادر و نوزاد را در معرض خطر قرار دهد. تصمیم‌گیری درباره زمان زایمان باید تنها بر پایه نظر پزشک متخصص، وضعیت جسمی مادر، سلامت جنین و شاخص‌های علمی انجام شود و هیچ عامل دیگری نباید جایگزین این معیارها باشد.

وی افزود: امسال در آذربایجان غربی هیچ درخواست غیر متعارفی برای تغییر تقویمی زمان زایمان در مراکز درمانی به ثبت نرسیده است و تمامی زایمان ها یا در زمان خود یا بر اساس ضرورت های پزشکی اتفاق افتاده است.

انتهای پیام/