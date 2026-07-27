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جابه‌جایی زائران از گیلان‌غرب تا مرز سومار با ناوگان شهرداری کرمانشاه آغاز شد

جابه‌جایی زائران از گیلان‌غرب تا مرز سومار با ناوگان شهرداری کرمانشاه آغاز شد
کد خبر : 1819047
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مسئول قرارگاه حمل‌ونقل اربعین در مرز خسروی از آغاز جابه‌جایی زائران اربعین برای نخستین بار در مسیر گیلان‌غرب تا مرز رسمی سومار با استفاده از ناوگان حمل‌ونقل مسافری شهرداری کرمانشاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، غلامرضا شهبازی روز دوشنبه، با تسلیت فرارسیدن ایام اربعین حسینی و آرزوی قبولی زیارت برای زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، توضیح داد که برای نخستین بار، جابه‌جایی زائران اربعین در مسیر گیلان‌غرب تا مرز رسمی سومار با بهره‌گیری از ناوگان حمل‌ونقل مسافری شهرداری کرمانشاه آغاز شده است.

وی افزود: اجرای این طرح با هدف تسهیل تردد زائران، افزایش رفاه آنان و ارتقای کیفیت خدمات حمل‌ونقل در مسیر منتهی به مرز رسمی سومار برنامه‌ریزی شده و زمینه دسترسی آسان‌تر زائران به این مرز را فراهم می‌کند.

مسئول قرارگاه حمل‌ونقل اربعین در مرز خسروی با اشاره به آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی برای خدمت‌رسانی در ایام اربعین گفت: با ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز، مرز رسمی سومار آمادگی پذیرش و تردد زائران اربعین از سراسر کشور را دارد و تمامی دستگاه‌های اجرایی، خدماتی، امدادی و پشتیبانی با هماهنگی کامل در حال ارائه خدمات هستند.

شهبازی ادامه داد: استقرار ناوگان حمل‌ونقل مسافری در این مسیر، بخشی از برنامه‌های پیش‌بینی شده برای مدیریت سفرهای اربعین و روان‌سازی تردد زائران است و تلاش شده با افزایش ظرفیت جابه‌جایی، از ازدحام و معطلی در مسیرهای منتهی به مرز کاسته شود.

وی تصریح کرد: هدف اصلی از اجرای این طرح، کاهش زمان انتظار، تسهیل جابه‌جایی زائران و ارائه خدمات شایسته به عاشقان حضرت سیدالشهدا (ع) است تا آنان بتوانند با آرامش، امنیت و سهولت بیشتری مسیر زیارت را طی کنند.

مسئول قرارگاه حمل‌ونقل اربعین در مرز خسروی خاطرنشان کرد: با هماهنگی میان مجموعه‌های مسئول، خدمات حمل‌ونقل، پشتیبانی و امدادی در مرز سومار به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت و تمهیدات لازم برای پاسخگویی به افزایش حجم تردد زائران در روزهای منتهی به اربعین حسینی پیش‌بینی شده است.

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