به گزارش ایلنا، امین رضایی افزود: تردد موتورسیکلت‌ها در پارک‌ها، بوستان‌ها و تفرجگاه‌های شهری در سال‌های اخیر موجب بروز مخاطرات متعدد برای خانواده‌ها، کودکان، سالمندان، ورزشکاران و سایر شهروندان شده و علاوه بر برهم زدن آرامش عمومی، احتمال وقوع جرایم و همچنین حوادث ناگوار را نیز افزایش داده است.

وی بر ضرورت ایجاد شرایطی امن برای حضور خانواده‌ها در پارک‌ها و فضاهای شهری تأکید کرده و در این خصوص ادامه داد: ضروری است پارک‌ها و امکان عمومی شهری به محیطی کاملاً ایمن، آرام و قابل اطمینان برای حضور خانواده‌ها تبدیل شوند و شهروندان بتوانند بدون دغدغه از فضاهای عمومی شهری استفاده کنند.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی اظهار داشت: در راستای صیانت از حقوق عامه نشست مشترکی با حضور شهرداری اراک، نیروی انتظامی و پلیس راهور به میزبانی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان برگزار و مصوبات لازم برای جلوگیری از ورود موتورسیکلت‌ها به پارک‌ها و اماکن عمومی به تصویب رسید.

رضایی تصریح کرد: بر اساس مصوبات این نشست، شهرداری اراک مکلف شده است تا پایان فصل تابستان، عملیات محصورسازی پارک‌های شهدای گمنام و مادر را آغاز کند و همچنین ظرف بازه زمانی یک ماه آینده محصور سازی پارک جنت را نیز به اتمام برساند تا از ورود موتورسیکلت‌ها به این اماکن تفریحی جلوگیری شود.

وی بیان داشت: مقرر شد ظرف مدت یک ماه آینده در پیاده‌راه امیرکبیر و شهید پاکپور نیز با نصب گیت و ایجاد موانع فیزیکی، از ورود موتورسیکلت‌ها جلوگیری شود. اجرای این مصوبات با جدیت مورد رصد و پیگیری قرار خواهد گرفت و تمامی دستگاه‌های اجرایی مسئول موظف‌اند نسبت به اجرای کامل تکالیف خود اقدام کنند.

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