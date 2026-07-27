به گزارش ایلنا، محمد نیکویی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: بیشترین کشفیات دستگاه‌های ماینر غیرمجاز انجام شده مربوط به شهرستان‌های اراک و زرندیه بوده که با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و در راستای مقابله با برق‌دزدی، قاچاق برق و استخراج غیرمجاز رمزارز شناسایی و جمع‌آوری شده‌اند.

وی به پیامدهایی که فعالیت دستگاه‌های ماینر غیرمجاز کشف شده در پی داشته است اشاره کرده و ادامه داد: برق مصرفی این 60 دستگاه ماینر غیرمجاز معادل مصرف برق حدود 600 واحد مسکونی است و ادامه فعالیت آنها موجب افزایش فشار بر شبکه، تضییع حقوق شهروندان و کاهش کیفیت خدمات برق‌رسانی می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی اظهار داشت: سرقت انرژی و ماینینگ غیرمجاز در شرایط اوج مصرف برق، تهدیدی برای امنیت انرژی و پایداری شبکه است. این شرکت با هرگونه استخراج غیرمجاز رمزارز قاطعانه برخورد می‌کند و این اقدامات با هدف صیانت از سرمایه‌های ملی، ادامه خواهد داشت.

نیکویی تصریح کرد: از شهروندان تقاضا می‌شود در صورت مشاهده هرگونه فعالیت‌های مشکوک مرتبط با ماینینگ غیرمجاز یا قاچاق برق، موضوع را به شرکت توزیع نیروی برق اطلاع دهند و با مشارکت در مدیریت مصرف و پویش 25 درجه، قرار همدلی، صنعت برق را در تأمین برق پایدار برای تمامی مشترکان یاری کنند.

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