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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان خبر داد:

شناسایی و جمع‌آوری 60 دستگاه ماینر غیرمجاز در استان مرکزی

شناسایی و جمع‌آوری 60 دستگاه ماینر غیرمجاز در استان مرکزی
کد خبر : 1819038
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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی به شناسایی و جمع‌آوری دستگاه‌های ماینر غیرمجاز در استان اشاره کرده و در این خصوص گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 60 دستگاه ماینر غیرمجاز در نقاط مختلف این استان کشف، شناسایی و جمع‌آوری شده است.

به گزارش ایلنا، محمد نیکویی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: بیشترین کشفیات دستگاه‌های ماینر غیرمجاز انجام شده مربوط به شهرستان‌های اراک و زرندیه بوده که با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و در راستای مقابله با برق‌دزدی، قاچاق برق و استخراج غیرمجاز رمزارز شناسایی و جمع‌آوری شده‌اند.

وی به پیامدهایی که فعالیت دستگاه‌های ماینر غیرمجاز کشف شده در پی داشته است اشاره کرده و ادامه داد: برق مصرفی این 60 دستگاه ماینر غیرمجاز معادل مصرف برق حدود 600 واحد مسکونی است و ادامه فعالیت آنها موجب افزایش فشار بر شبکه، تضییع حقوق شهروندان و کاهش کیفیت خدمات برق‌رسانی می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی اظهار داشت: سرقت انرژی و ماینینگ غیرمجاز در شرایط اوج مصرف برق، تهدیدی برای امنیت انرژی و پایداری شبکه است. این شرکت با هرگونه استخراج غیرمجاز رمزارز قاطعانه برخورد می‌کند و این اقدامات با هدف صیانت از سرمایه‌های ملی، ادامه خواهد داشت.

نیکویی تصریح کرد: از شهروندان تقاضا می‌شود در صورت مشاهده هرگونه فعالیت‌های مشکوک مرتبط با ماینینگ غیرمجاز یا قاچاق برق، موضوع را به شرکت توزیع نیروی برق اطلاع دهند و با مشارکت در مدیریت مصرف و پویش 25 درجه، قرار همدلی، صنعت برق را در تأمین برق پایدار برای تمامی مشترکان یاری کنند.

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