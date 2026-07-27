آغاز صید آزمایشی در دریاچه سد سلمان فارسی برای ارزیابی ذخایر آبزیان
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم، از آغاز عملیات صید آزمایشی در دریاچه سد سلمان فارسی خبر داد و گفت: این برنامه با هدف ارزیابی ذخایر آبزیان، بررسی وضعیت جمعیت ماهیان و برنامهریزی علمی برای مدیریت فصل صید در حال اجراست.
به گزارش ایلنا، قناعتیان افزود: نتایج این عملیات، مبنای تصمیمگیری برای صدور مجوز صید، تعیین میزان مجاز برداشت و بهرهبرداری اصولی از ظرفیتهای شیلاتی این منبع آبی خواهد بود.
معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم با تأکید بر اهمیت حفاظت از منابع آبزی اظهار کرد: اجرای این برنامه نقش مؤثری در مدیریت پایدار ذخایر ماهیان، حفظ تنوع زیستی و برنامهریزی دقیق برای بهرهبرداری از ظرفیتهای دریاچه سد سلمان فارسی دارد.
سعید رمضانلی، مسئول شیلات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جهرم، نیز تصریح کرد: صید آزمایشی با استفاده از روشهای استاندارد نمونهبرداری و تحت نظارت کارشناسان شیلات انجام میشود و در این پایش، شاخصهایی از جمله ترکیب گونهای، فراوانی، ساختار سنی و وزنی و وضعیت جمعیت ماهیان مورد ارزیابی قرار میگیرد تا اطلاعات لازم برای تعیین زمان و میزان مجاز صید و حفاظت از ذخایر آبزیان فراهم شود.