استاندار اردبیل:
آماده افزایش تعاملات گردشگری، علمی و فرهنگی با کشور ترکیه هستیم
استاندار اردبیل با بیان اینکه استان دارای ظرفیتهای بالایی در حوزههای کشاورزی، صنعت، معدن و گردشگری است، از آمادگی برای حضور سرمایهگذاران ترکیهای خبر داد.
به گزارش ایلنا، مسعود امامی یگانه در نشست با رسانههای ترکیهای در اردبیل، اظهار کرد: مشترکات ما با کشور ترکیه به لحاظ دینی و فرهنگی میتواند فرصتهای مناسبی برای توسعه همکاریها ایجاد کند.
وی افزود: هفته استان اردبیل فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی، گردشگری، کشاورزی، اقتصادی و صنعتی است و در همین راستا دبیرخانه دائمی برای معرفی این قابلیتها دایر میشود.
استاندار اردبیل ظرفیت مرزی استان با کشور آذربایجان و دروازه قفقاز را یادآور شد و این ظرفیت را فرصت مناسبی برای افزایش مراودات فرهنگی در منطقه دانست.
امامی یگانه با بیان اینکه روابط مناسبی بین دولت ما و ترکیه برقرار است، تصریح کرد: علاقهمندی اهالی استان اردبیل به ترکیه با توجه به تسلط بر زبان این کشور، سفر به ترکیه و حضور سرمایهگذاران استان اردبیل در ترکیه و بالعکس، میتواند روابط استان با ترکیه را بیش از پیش افزون سازد.
وی تولید ۴درصد از محصولات کشاورزی کشور، دارا بودن گلخانههای بزرگ، قرار گرفتن استان در بین ۹ منطقه گردشگری کشور و وجود چشمههای آبگرم طبیعی در استان را یادآور شد و وجود این ظرفیتها را در افزایش تعاملات تجاری و گردشگری بین استان اردبیل و ترکیه دارای اهمیت دانست.
استاندار اردبیل گفت: تعامل در حوزه گردشگری با ترکیه یکی از مهمترین موضوعات مورد پیگیری بوده و در این راستا برای برقراری پرواز اردبیل - استانبول تلاش میشود.
وی وجود هزار و ۲۰۰ واحد صنعتی در استان را یادآور شد و گفت: تولیدات مختلفی در حوزه ماشینآلات سنگین در استان انجام میشود که میتوانیم این ماشینآلات را به ترکیه نیز صادرات کنیم.
استاندار اردبیل ادامه داد: در حوزه تولید فولاد نیز استان در مسیر توسعه قرار دارد و در خصوص لاستیکسازی نیز ۲۵ تا ۳۰درصد لاستیک سبک و سنگین کشور در اردبیل تولید و به کشورهای همسایه نیز صادر میشود.
امامی یگانه از رایزنی با نماینده ایران در ترابزون در طول یک و نیم سال اخیر خبر داد و گفت: تلاش میکنیم در خصوص سرمایهگذاری برای اجرای باغات مدرن تفاهمات داشته باشیم.
وی توسعه زیرساختهای ارتباطی از جمله خط ریلی، بزرگراهها و وجود معادن مس، مولیبدن و طلا در استان را یادآور شد و این ظرفیتها را در جذب سرمایهگذاران خارجی تأثیرگذار دانست.
استاندار اردبیل همچنین به اجرای انرژی تجدیدپذیر در استان به میزان ۱۵۰ مگاوات اشاره کرد و این حوزه را نیز یکی از فرصتهایی دانست که میتواند زمینهساز جذب سرمایهگذاران باشد.
امامی یگانه پیشینه تاریخی، مذهبی و اشتراکات فرهنگی استان اردبیل با ترکیه را یادآور شد و اظهار کرد: استان اردبیل آماده افزایش مراودات فرهنگی و مذهبی خصوصا با علویان ترکیهای است و میتوانیم در طول سال تعامل و ارتباطات با این گروههای مذهبی داشته باشیم.
وی گفت: استان اردبیل با دارا بودن ۵۳ شرکت دانشبنیان آماده مراودات علمی و آکادمیک بین نخبگان استان و کشور ترکیه است.