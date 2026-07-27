به گزارش ایلنا، سید حسن جعفری روز دوشنبه گفت: این آتش سوزی که ظهر یکشنبه در اراضی ملی تالابی واقع در منطقه سنگاچین رخ‌داد با کمک ماموران یگان حفاظت اداره منابع طبیعی، محیط زیست و ماموران آتش نشانی شهرستان انزلی به طور کامل مهار شده‌است.

وی با تقدیر از همکاری جوامع محلی، دهیاری و شورای اسلامی روستای سنگاچین،گفت: در این حریق یک‌هکتار از اراضی ملی تالاب انزلی در آتش سوخت.

وی تاکید کرد: مستندات صورتجلسه شد و مراتب جهت سیر مراحل قانونی و شناسایی متخلف یا متخلفان به مراجع قضایی ارسال خواهد شد.

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