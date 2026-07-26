فرماندار شهرستان زاهدان:
حادثه خرابکارانه محور زاهدان به خاش خسارات یا مصدومیت جانی در پی نداشت
فرماندار شهرستان زاهدان گفت: حادثه خرابکارانه عصر امروز در بخشی از محور مواصلاتی زاهدان به خاش که به آسیبدیدگی قسمتی از سطح این محور منجر شد، هیچگونه خسارات، تلفات یا مصدومیت جانی در پی نداشت. بر این اساس تردد در این محور با مدیریت دستگاههای اجرایی مسئول برقرار است.
به گزارش ایلنا، جمشید رخشانینسب در گفتوگویی افزود: در پی یک اقدام خرابکارانه که موجب آسیب به بخشی از محور مواصلاتی زاهدان به خاش شد، نیروهای راهداری، پلیس راه و سایر دستگاههای خدماترسان بلافاصله در محل حاضر شدند و اقدامات لازم برای ایمنسازی مسیر و مدیریت تردد را آغاز کردند.
وی ادامه داد: هماکنون تردد خودروها به صورت کنترل شده و با اعمال محدودیت مقطعی در محل وقوع این حادثه در جریان است. همچنین عملیات ترمیم بخش آسیبدیده محور مواصلاتی زاهدان به خاش نیز از سوی ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان سیستان و بلوچستان با سرعت در حال انجام است.
فرماندار شهرستان زاهدان اظهار داشت: این حادثه خرابکارانه هیچگونه خسارات، تلفات یا مصدومیت جانی در پی نداشته است. از شهروندان، رانندگان و کاربران جادهای تقاضا میشود ضمن رعایت دستورالعملهای پلیس راه، اخبار و اطلاعات مربوط به این موضوع را از تنها منابع رسمی و رسانههای معتبر پیگیری کنند.