حادثه خرابکارانه محور زاهدان به خاش خسارات یا مصدومیت جانی در پی نداشت

به گزارش ایلنا، جمشید رخشانی‌نسب در گفت‌وگویی افزود: در پی یک اقدام خرابکارانه که موجب آسیب به بخشی از محور مواصلاتی زاهدان به خاش شد، نیروهای راهداری، پلیس راه و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان بلافاصله در محل حاضر شدند و اقدامات لازم برای ایمن‌سازی مسیر و مدیریت تردد را آغاز کردند.

وی ادامه داد: هم‌اکنون تردد خودروها به صورت کنترل شده و با اعمال محدودیت مقطعی در محل وقوع این حادثه در جریان است. همچنین عملیات ترمیم بخش آسیب‌دیده محور مواصلاتی زاهدان به خاش نیز از سوی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سیستان و بلوچستان با سرعت در حال انجام است.

فرماندار شهرستان زاهدان اظهار داشت: این حادثه خرابکارانه هیچ‌گونه خسارات، تلفات یا مصدومیت جانی در پی نداشته است. از شهروندان، رانندگان و کاربران جاده‌ای تقاضا می‌شود ضمن رعایت دستورالعمل‌های پلیس راه، اخبار و اطلاعات مربوط به این موضوع را از تنها منابع رسمی و رسانه‌های معتبر پیگیری کنند.

انتهای پیام/