از کشف کالاهای قاچاق تا کشف سرقت و بازگرداندن اموال مالباختگان در فضای مجازی

به گزارش ایلنا، سردار احمدرضا چگنی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان مرکزی توانستند با اشراف اطلاعاتی کامل، 2 دستگاه خودروی سواری خارجی قاچاق شامل یک دستگاه شورلت و یک دستگاه فورد را شناسایی و توقیف کردند.

وی ادامه داد: کشف این خودرها در راستای اجرای سومین مرحله از طرح پلیس گمرک با موضوع پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا، ارز و سایر جرایم اقتصادی در مبادی رسمی، انجام شده است. کارشناسان اقتصادی ارزش خودروهای کشف شده را 200 میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

کشف بیش از 26 هزار لیتر فرآورده‌های نفتی قاچاق در شهرستان اراک

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مرکزی به کشف فرآورده‌های نفتی قاچاق اشاره کرده و گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان در جریان اجرای طرح مبارزه با قاچاق فرآورده‌های نفتی، موفق شدند بیش از 26 هزار لیتر نفت کوره قاچاق را از یک کامیون تانکر توقیف کنند.

سرهنگ محمد عقیل سلگی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان مرکزی با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی، یک دستگاه کامیون حامل فرآورده‌های نفتی قاچاق را در یکی از محورهای مواصلاتی شهر اراک شناسایی و توقیف کردند.

وی به حجم بالای کالاهای کشف شده اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: در بازرسی از خودروی توقیفی، 26 هزار و 668 لیتر نفت کوره قاچاق کشف شد. کارشناسان اقتصادی مجموع ارزش کالاهای کشف شده را بالغ بر 15 میلیارد و 400 میلیون ریال برآورد کرده‌اند.

دستگیری سارقان خودرو در شهرستان اراک

فرمانده انتظامی شهرستان اراک به شناسایی و دستگیری سارقان خودرو در این منطقه اشاره کرده و در این خصوص گفت: پس از دریافت گزارش سرقت یک دستگاه خودروی سواری پراید، 2 نفر سارق خودرو توسط مأموران کلانتری 15 این شهرستان شناسایی و دستگیر شدند.

سرهنگ علی عزیزیان افزود: در پی سرقت یک دستگاه خودروی سواری پراید در یکی از خیابان‌های شهرستان اراک، موضوع با توجه به حساسیتی که داشت در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان اراک قرار گرفت و در این راستا اقدامات پلیسی برای دستگیری سارقان آغاز شد.

وی ادامه داد: مأموران انتظامی کلانتری 15 شهرستان اراک با کسب اطلاعات میدانی و اقدامات فنی 2 سارق سابقه‌دار را شناسایی و در یک عملیات هوشمندانه شناسایی و دستگیر کرده و به یگان انتظامی منتقل کردند. متهمان در بازجویی‌های نهایی به سرقت خودرو اعتراف کردند.

کشف کالای قاچاق به ارزش بیش از 16 میلیارد ریال در شهرستان ساوه

فرمانده انتظامی شهرستان ساوه گفت: در راستای طرح برخورد با قاچاق کالا، مأموران پلیس آگاهی این شهرستان 2 خودروی سواری حامل کالای قاچاق را شناسایی و متوقف کردند. در این رابطه یک محموله قاچاق به ارزش بیش از 16 میلیارد ریال در این منطقه کشف شد.

سرهنگ مجتبی جمالی به کالاهای کشف شده از خودروهای مذکور اشاره داشته و در این رابطه افزود: در بازرسی از این خودروهای توقیف شده، 6 دستگاه لوازم الکترونیکی و کامپیوتری و 72 جفت کتانی ورزشی قاچاق و فاقد هرگونه مدارک گمرکی کشف و توقیف شد.

وی به ارزش کالاهای قاچاق کشف شده اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: کارشناسان اقتصادی ارزش کالاهای قاچاق کشف شده را 16 میلیارد و 320 میلیون ریال برآورد کرده‌اند. در این راستا برای متهمان پرونده قضایی تشکیل شده و به مراجع قضایی معرفی شدند.

کشف 18 فقره سرقت از اماکن خصوصی در شهرستان ساوه

فرمانده انتظامی شهرستان ساوه به دستگیری 3 سارق و کشف 18 فقره سرقت در این منطقه اشاره کرده و در این خصوص گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت در سطح این شهرستان، رسیدگی به موضوع با قید فوریت در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

سرهنگ مجتبی جمالی افزود: مأموران انتظامی شهرستان ساوه موفق شدند 3 متهم را شناسایی و دستگیر کنند. متهمان به ارتکاب 18 فقره سرقت از تأسیسات و مشاعات ساختمانی، انبارهای مجتمع های مسکونی، ساختمان‌های نیمه‌کاره و محتویات داخل خودروها اعتراف کردند.

بازگرداندن 750 میلیون ریال به حساب مالباختگان فضای مجازی در شهرستان دلیجان

جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان دلیجان گفت: 750 میلیون ریال به حساب مالباختگان فضای مجازی این شهرستان بازگردانده شد. در پی مراجعه چند شهروند به پلیس و ارائه شکایت قضایی مبنی بر کلاهبرداری اینترنتی، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

سرهنگ کیان شیخی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: بلافاصله با پیگیری‌های انجام شده متهمان پرونده شناسایی شدند. در این راستا با اخذ دستور قضایی مبلغ 750 میلیون ریال توقیف شده به حساب مالباختگان بازگردانده شد. تلاش جهت دستگیری متهمان ادامه دارد.

دستگیری سارق طلاجات در شهرستان شازند

فرمانده انتظامی شهرستان شازند به دستگیری یک نفر سارق منزل و کشف طلاوجواهر سرقتی در این شهرستان اشاره کرده و گفت: در پی اعلام وقوع سرقت مقادیری طلا از منزل یکی از شهروندان در شهر آستانه، موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

سرهنگ علی یعقوبی افزود: پس از بررسی‌های لازم سارق شناسایی و در یک عملیات پلیسی دستگیر شد. در این راستا اموال سرقتی شامل 83 گرم طلاوجواهر از متهم کشف و به مالباخته تحویل شد. متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

انتهای پیام/