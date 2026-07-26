انهدام خط لوله 500 متری انتقال سوخت قاچاق در سواحل جزیره قشم

به گزارش ایلنا، سرهنگ سید علی نصرتی افزود: در پی رصدهای اطلاعاتی و پایش مستمر نوار ساحلی از سوی مأموران پاسگاه انتظامی لافت، اطلاعاتی مبنی بر فعالیت یک مسیر انتقال سوخت قاچاق از ساحل به دریا در یکی از مناطق روستایی شهرستان قشم به دست آمد و بررسی موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی به فرایند اجرای این عملیات اشاره کرده و ادامه داد: مأموران انتظامی شهرستان قشم با همکاری نیروهای پایگاه دریابانی این شهرستان و پس از اخذ مجوزهای لازم از دستگاه قضایی به محل اعزام شدند و در بازرسی از منطقه، یک خط لوله انتقال سوخت قاچاق به طول تقریبی 500 متر را شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قشم اظهار داشت: در ادامه این عملیات، خط لوله کشف شده به صورت کامل تخریب شد و مسیر انتقال سوخت قاچاق نیز مسدود شده است. در این راستا شناسایی و دستگیری عوامل مرتبط با این شبکه قاچاق همچنان در دستور کار پلیس و فرماندهی انتظامی این شهرستان قرار دارد.

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