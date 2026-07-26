3 مصدوم دستاورد واژگونی پراید در محور مواصلاتی سخوید به فخرآباد

به گزارش ایلنا، جواد سهیلی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 در محور مواصلاتی سخوید به فخرآباد، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اورژانس دانشگاه علوم پزشکی استان یزد اعلام شد.

وی ادامه داد: در این راستا بلافاصله نیروهای عملیاتی اورژانس به محل وقوع حادثه اعزام شدند. پس از بررسی‌های اولیه مشخص شد این حادثه رانندگی 3 مصدوم برجای گذاشته است. مصدومان پس از دریافت اقدامات پیش‌بیمارستانی برای ادامه درمان به بیمارستان منتقل شدند.

انتهای پیام/