رئیس مرکز اورژانس استان یزد خبر داد:
3 مصدوم دستاورد واژگونی پراید در محور مواصلاتی سخوید به فخرآباد
رئیس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان یزد گفت: وقوع حادثه رانندگی واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 در محور مواصلاتی سخوید به فخرآباد، 3 مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش ایلنا، جواد سهیلی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 در محور مواصلاتی سخوید به فخرآباد، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اورژانس دانشگاه علوم پزشکی استان یزد اعلام شد.
وی ادامه داد: در این راستا بلافاصله نیروهای عملیاتی اورژانس به محل وقوع حادثه اعزام شدند. پس از بررسیهای اولیه مشخص شد این حادثه رانندگی 3 مصدوم برجای گذاشته است. مصدومان پس از دریافت اقدامات پیشبیمارستانی برای ادامه درمان به بیمارستان منتقل شدند.