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رئیس مرکز اورژانس استان یزد خبر داد:

3 مصدوم دستاورد واژگونی پراید در محور مواصلاتی سخوید به فخرآباد

3 مصدوم دستاورد واژگونی پراید در محور مواصلاتی سخوید به فخرآباد
کد خبر : 1818866
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رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان یزد گفت: وقوع حادثه رانندگی واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 در محور مواصلاتی سخوید به فخرآباد، 3 مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش ایلنا، جواد سهیلی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 در محور مواصلاتی سخوید به فخرآباد، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اورژانس دانشگاه علوم پزشکی استان یزد اعلام شد.

وی ادامه داد: در این راستا بلافاصله نیروهای عملیاتی اورژانس به محل وقوع حادثه اعزام شدند. پس از بررسی‌های اولیه مشخص شد این حادثه رانندگی 3 مصدوم برجای گذاشته است. مصدومان پس از دریافت اقدامات پیش‌بیمارستانی برای ادامه درمان به بیمارستان منتقل شدند.

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