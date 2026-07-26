فرمانده انتظامی استان مازندران خبر داد:
پایان یک گروگانگیری دلهرهآور در سلمانشهر شهرستان عباسآباد
فرمانده انتظامی استان مازندران به پایان یک گروگانگیری دلهرهآور در یکی از مناطق استان اشاره کرده و گفت: پلیس شهرستان عباسآباد از توابع این استان با عملیات سریع و غافلگیرانه، یک آدمربا را دستگیر و گروگان را در کمتر از چند ساعت از مخفیگاه وی در سلمانشهر آزاد کرد.
به گزارش ایلنا، سردار حسن مفخمی شهرستانی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: پس از دریافت گزارشی مبنی بر وقوع یک فقره آدمربایی در تهران و انتقال گروگان به شهرستان عباسآباد در استان مازندران، بلافاصله موضوع در دستور کار پلیس آگاهی و کلانتری این شهرستان قرار گرفت.
وی ادامه داد: بررسیهای اولیه نشان داد متهم پس از ربودن شاکی، وی را در مخفیگاهی در سلمانشهر محبوس کرده و مورد ضرب و شتم قرار داده است. اطلاعرسانی به موقع شهروندان به مرکز فوریتهای پلیسی 110، نقش مهمی در شناسایی محل اختفای آدمربا و تسریع در عملیات پلیس داشت.
فرمانده انتظامی استان مازندران اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان عباسآباد با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه محل اختفای متهم را محاصره کردند و ضمن دستگیری آدمربا، فرد گروگان گرفته شده را که دچار آسیبهای جسمی شده بود، آزاد کردند.
سردار مفخمی شهرستانی به آخرین وضیعت متهم دستگیر شده اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: آدمربا پس از تشکیل پرونده برای سپری کردن مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شده است. امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز پلیس است و این مسیر را با جدیت و تلاش ادامه خواهد داد.