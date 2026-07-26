رئیس مرکز اورژانس شهرستان شاهرود خبر داد:
6 مصدوم دستاورد واژگونی پراید در مسیر ترانزیتی تهران به مشهد
رئیس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان شاهرود گفت: وقوع حادثه رانندگی واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پراید در مسیر ترانزیتی تهران به مشهد محدوده میاندشت به سبزوار در شرق استان سمنان، 6 مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش ایلنا، مهسا عظیمی افزود: افزود: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پراید در مسیر ترانزیتی تهران به مشهد محدوده میاندشت به سبزوار در شرق استان سمنان، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اورژانس دانشگاه علوم پزشکی شهرستان شاهرود گزارش شد.
وی ادامه داد: در این راستا بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه نیروهای عملیاتی اورژانس و امدادگران جمعیت هلالاحمر در کوتاهترین زمان ممکن به محل وقوع این حادثه رانندگی اعزام شدند. پس از بررسیهای اولیه صحنه وقوع حادثه مشخص شد که این حادثه رانندگی 6 مصدوم برجای گذاشته است.
رئیس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان شاهرود اظهار داشت: تمامی مصدومان این حادثه رانندگی پس از انجام عملیات رهاسازی و دریافت اقدامات اولیه پیشبیمارستانی و فوریتهای پزشکی به مراکز درمانی این شهرستان منتقل شدند.