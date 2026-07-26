روابطعمومی سپاه امام سجاد هرمزگان اعلام کرد:
انهدام کنترلشده مهمات عملنکرده در شرق بندرعباس روز دوشنبه 5 مرداد ماه
روابطعمومی سپاه امام سجاد استان هرمزگان با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: عملیات انهدام کنترلشده مهمات عملنکرده باقیمانده از حملات دشمنان، روز دوشنبه 5 مرداد ماه در محدوده شرق شهرستان بندرعباس انجام میشود و احتمال شنیده شدن صدای انفجار در این منطقه وجود دارد.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: عملیات انهدام کنترلشده مهمات عملنکرده باقیمانده از حملات دشمنان، از ساعت 8 صبح تا 12 ظهر روز دوشنبه 5 مرداد ماه در شرق شهرستان بندرعباس انجام میشود. بر این اساس احتمال شنیده شدن صدای انفجار در این منطقه وجود دارد.
روابطعمومی سپاه امام سجاد استان هرمزگان در اطلاعیه خود آورده است: در زمان اجرای این عملیات، احتمال شنیده شدن صدای انفجار در برخی مناطق وجود دارد. در این راستا هیچگونه خطری متوجه شهروندان نیست و تقاضا میشود در صورت شنیدن صدای انفجار، نگرانی نداشته باشند.