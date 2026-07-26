2 کشته دستاورد حادثه رانندگی محور مواصلاتی سبزوار به روداب

به گزارش ایلنا، محمد همتی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: گزارش مبنی بر وقوع حادثه رانندگی بین یک دستگاه تریلر با خودروی نیسان در محور مواصلاتی سبزوار به روداب، به سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سبزوار گزارش شد.

وی ادامه داد: در این راستا بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه شماره 2 شهر سبزوار به محل وقوع این حادثه رانندگی اعزام شدند. آتش‌نشانان اعزام شده به محض رسیدن به محل حادثه، عملیات ایمن‌سازی صحنه و همچنین جلوگیری از بروز خطرات احتمالی را انجام دادند.

مسئول روابط‌عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سبزوار اظهار داشت: این حادثه رانندگی 2 کشته برجای گذاشته است. نیروهای عملیاتی آتش‌نشانی با استفاده از تجهیزات هیدرولیکی عملیات رهاسازی سرنشینان محبوس در خودروی نیسان را انجام دادند.

همتی تصریح کرد: نیروهای عملیاتی آتش‌نشانی سبزوار پیکر بی‌جان کشته‌شدگان این حاثه را از داخل خودرو خارج کرده و تحویل عوامل اورژانس دادند. آتش‌نشانان پس از پایان عملیات، محل وقوع این حادثه رانندگی برای انجام مراحل قانونی تحویل عوامل ذیربط شد.

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