تولید برق نیروگاه بخار بیستون ۵۹ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، امیر برندیشه، مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق بیستون، از ثبت رکوردی جدید در تولید انرژی الکتریکی نیروگاه‌های بخار بیستون و گازی اسلام‌آباد غرب خبر داد و اظهار کرد: هم‌زمان با افزایش بی‌سابقه دمای هوا و به تبع آن رشد مصرف انرژی الکتریکی در شبکه سراسری، نیروگاه بخار بیستون با اتکا به آمادگی کامل واحدهای تولیدی، برنامه‌ریزی دقیق و تلاش شبانه‌روزی کارکنان متخصص و متعهد، موفق شد کارنامه‌ای درخشان در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵ به ثبت برساند.

وی افزود: میزان تولید انرژی الکتریکی نیروگاه بخار بیستون از ابتدای فروردین تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۵، نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۴، رشد چشمگیر ۵۹ درصدی را تجربه کرده است. این دستاورد ارزشمند در شرایطی حاصل شد که واحدهای نیروگاهی با افزایش دمای محیط و شرایط سخت بهره‌برداری روبه‌رو بودند و این موفقیت، حاصل همدلی، تخصص و تلاش مستمر کارکنان مجموعه است.

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق بیستون با اشاره به عملکرد این نیروگاه در تیرماه سال جاری گفت: در این ماه ۴۴۰ میلیون و ۹۰ هزار کیلووات ساعت انرژی الکتریکی در نیروگاه بیستون تولید شد که از این میزان، ۴۰۵ میلیون و ۳۱۳ هزار و ۱۲۵ کیلووات ساعت به شبکه سراسری برق کشور تزریق شده است.

برندیشه با تأکید بر نقش راهبردی نیروگاه بیستون در تأمین برق پایدار منطقه، تصریح کرد: این نیروگاه به عنوان یکی از مراکز مهم تولید برق غرب کشور، با حداکثر ظرفیت عملیاتی در مدار تولید قرار دارد و تا پایان فصل گرم سال، حفظ آمادگی واحدها، پایداری شبکه و تأمین برق مطمئن مشترکان خانگی، صنعتی و خدماتی را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است.

وی همچنین به عملکرد نیروگاه گازی اسلام‌آباد غرب اشاره کرد و گفت: این نیروگاه نیز در تیرماه سال جاری ۵۹ میلیون و ۴۳۴ هزار و ۴۴۵ کیلووات ساعت انرژی الکتریکی تولید کرده که از این میزان، ۵۸ میلیون و ۶۷۴ هزار و ۲۶۲ کیلووات ساعت به شبکه سراسری برق کشور تزریق شده است.

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق بیستون ادامه داد: تولید تیرماه نیروگاه گازی اسلام‌آباد غرب نسبت به خردادماه سال جاری ۱۳ درصد رشد داشته و در مقایسه با تیرماه سال ۱۴۰۴ نیز بیش از ۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد که بیانگر آمادگی مطلوب این نیروگاه برای پاسخگویی به نیاز شبکه در روزهای اوج مصرف است.

برندیشه در پایان خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود نیروگاه گازی اسلام‌آباد غرب نیز در ماه‌های آینده با تداوم تولید پایدار، همانند سال‌های گذشته نقش مؤثری در تحقق اهداف کلان صنعت برق کشور، حفظ پایداری شبکه سراسری و تأمین برق مطمئن در روزهای گرم تابستان ایفا کند.

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