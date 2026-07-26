بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار زائر از مرزهای اربعینی عبور کردند

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، سردار احمدرضا رادان روز یکشنبه چهارم مردادماه در جریان بازدید از مرز بین‌المللی خسروی و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با آغاز موج گسترده سفرهای اربعین حسینی، پلیس با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های عملیاتی و انتظامی، در کنار سایر دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و امدادی، تلاش می‌کند امنیت کامل و تردد روان زائران را در تمامی مرزهای اربعینی کشور فراهم کند.

وی با بیان اینکه تاکنون بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار زائر از مرزهای هفت‌گانه اربعینی کشور عبور کرده و راهی زیارت عتبات عالیات شده‌اند، افزود: خوشبختانه روند تردد زائران در تمامی مرزها به شکل مطلوب در حال انجام است و با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، تلاش شده کمترین معطلی و بیشترین خدمات به زائران ارائه شود.

فرمانده کل انتظامی کشور ادامه داد: برای تأمین امنیت و مدیریت مطلوب تردد زائران، فرماندهان انتظامی استان‌های مرزی در آماده‌باش کامل قرار دارند و در کنار نیروهای مستقر، نزدیک به ۲۰ هزار نیروی کمکی نیز از مرکز به مرزهای کشور اعزام شده‌اند تا خدمات انتظامی با کیفیت بیشتری به زائران ارائه شود.

رادان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های مرز بین‌المللی خسروی گفت: تاکنون بیش از ۱۱۲ هزار زائر از این مرز راهی عتبات عالیات شده‌اند و این آمار نشان می‌دهد استقبال از خسروی نسبت به سال‌های گذشته روندی رو به افزایش دارد.

وی با دعوت از زائران برای انتخاب مرز خسروی افزود: این مرز از نظر زیرساخت‌های فنی، امکانات رفاهی، خدمات انتظامی و شرایط تردد، یکی از بهترین گذرگاه‌های کشور محسوب می‌شود و زائران می‌توانند با آرامش و سهولت بیشتری از این مسیر عازم کشور عراق شوند.

فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به شرایط آب‌وهوایی مرز خسروی نیز گفت: این مرز در مقایسه با مرزهای جنوبی و حتی مرز مهران، از شرایط آب‌وهوایی مناسب‌تری برخوردار است و همین موضوع می‌تواند سفر آسان‌تر و مطلوب‌تری را برای زائران به همراه داشته باشد.

وی با قدردانی از تلاش‌های استاندار کرمانشاه، مسئولان استانی و تمامی دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان اظهار کرد: امسال با همکاری و هماهنگی مطلوب میان دستگاه‌های مختلف، زیرساخت‌های مرز خسروی نسبت به سال‌های گذشته به شکل قابل توجهی ارتقا یافته و امکاناتی همچون پارکینگ‌های گسترده، سایه‌بان، حمل‌ونقل عمومی، خدمات رفاهی، امکانات انتظامی و سایر تجهیزات مورد نیاز زائران به نحو مطلوب فراهم شده است.

رادان همچنین از راه‌اندازی سامانه هوشمند «سجاد» در مرز خسروی خبر داد و گفت: با بهره‌گیری از این سامانه، فرآیند کنترل مدارک و عبور زائران با سرعت بسیار بیشتری انجام می‌شود، به‌گونه‌ای که زمان ایستایی هر زائر در مرز به حدود چهار ثانیه کاهش یافته است؛ اقدامی که نقش مهمی در کاهش ازدحام، افزایش سرعت تردد و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی خواهد داشت.

وی با تأکید بر اینکه پلیس تا پایان عملیات اربعین با تمام توان در کنار زائران خواهد بود، خاطرنشان کرد: امنیت، آرامش و تکریم زائران اولویت اصلی مجموعه انتظامی است و با همکاری همه دستگاه‌ها تلاش خواهیم کرد تا زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) سفری ایمن، روان و بدون دغدغه را تجربه کنند.

انتهای پیام/