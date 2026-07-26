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معارفه مهدی ترابی به عنوان دبیرکل اتاق بازرگانی هرمزگان

معارفه مهدی ترابی به عنوان دبیرکل اتاق بازرگانی هرمزگان
کد خبر : 1818842
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طی مراسمی و با حکم رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان دکتر مهدی ترابی به عنوان دبیرکل اتاق بازرگانی هرمزگان معارفه شد.

به گزارش ایلنا از بندرعباس، محمدرضا صفا رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان، مهدی ترابی را به عنوان  دبیرکل اتاق بازرگانی هرمزگان معرفی کرد.

در حکم صادره از سوی رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان آمده است:
 
«نظر به تعهد، شایستگی‌های حرفه‌ای، تجارب ارزشمند اجرایی، توانمندی‌های مدیریتی و بهره‌مندی جنابعالی از دانش و تخصص مؤثر در پیشبرد اهداف سازمانی، به موجب این حکم به عنوان دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان منصوب می‌شوید.
 
امید است با اتکال به خداوند متعال و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، در چارچوب قوانین و مقررات، نسبت به برنامه‌ریزی، هماهنگی، نظارت و پیگیری امور اجرایی اتاق، ارتقای سطح خدمات به اعضا، تقویت تعاملات با بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی و همچنین تحقق اهداف و مأموریت‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان اهتمام ورزیده و در انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید.
توفیق روزافزون جنابعالی را در خدمت به جامعه اقتصادی و فعالان بخش خصوصی استان از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.»
 
مهدی ترابی از مدیران و متخصصان شناخته‌شده استان هرمزگان است که پیش از این به عنوان مشاور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان در امور کشاورزی فعالیت داشته و در حوزه‌های مختلف مرتبط با توسعه اقتصادی، کشاورزی و تعامل با فعالان بخش خصوصی نقش‌آفرینی کرده است.

 

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