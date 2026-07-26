به گزارش ایلنا، رضا مرادی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: امروز یکشنبه 4 مرداد ماه به صورت موقت از شدت جریانات شرقی کاسته شده بود، اما بر اساس خروجی فعلی مدل‌های پیش‌بینی، از روز دوشنبه 5 مرداد ماه تا پایان هفته استان مرکزی بار دیگر تحت تأثیر این جریانات قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: تقویت جریانات شرقی می‌تواند موجب انتقال گردوخاک به برخی نواحی استان مرکزی، به ویژه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب شود و در نتیجه، کیفیت هوا و دید افقی در برخی مناطق کاهش یابد. طبق آخرین بررسی مدل‌های پیش‌یابی، کاهش کیفیت هوا و دید افقی در برخی ساعات، دور از انتظار نیست.

معاون توسعه و پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان مرکزی به هشدارهای صادر شده اشاره کرده و اظهار داشت: بر این اساس، هشدار سطح زرد شماره 25 اداره‌کل هواشناسی این استان در خصوص کاهش کیفیت هوا و همچنین کاهش دید افقی برای روزهای دوشنبه 5 مرداد ماه تا پنجشنبه 8 مرداد ماه صادر شده است.

مرادی به وضعیت دمایی استان مرکزی اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد الگوی تابستانه تا روز دوشنبه 5 مرداد ماه در این استان تقویت می‌شود و دمای هوا روند افزایشی خواهد داشت، اما از روز سه‌شنبه 6 مرداد ماه با تغییر الگوی جریانات جوی، دمای هوا به تدریج کاهش خواهد یافت.

وی به وضعیت آسمان استان در روزهای پیش رو اشاره کرده و در این رابطه بیان داشت: بر اساس پیش‌بینی‌ها، آسمان استان مرکزی در بازه زمانی 3 روز آینده در اغلب ساعات صاف تا کمی ابری خواهد بود. همچنین در ساعات بعدازظهر نیز وزش باد، گاهی همراه با غبار، پدیده غالب جوی در سطح این استان خواهد بود.

معاون توسعه و پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان مرکزی رعایت نکات ایمنی را ضروری دانسته و تأکید کرد: از شهروندان، به ویژه گروه‌های حساس، تقاضا می‌شود با توجه به احتمال کاهش کیفیت هوا در روزهای پیش‌رو، توصیه‌های بهداشتی و هشدارهای صادر شده از سوی دستگاه‌های مسئول را مدنظر قرار دهند.

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