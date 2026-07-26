تجمع بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی اهواز در گرمای ۵۰ درجه

به گزارش ایلنا از خوزستان، امروز یکشنبه ۴ مرداد ماه جمعی از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی اهواز، در اعتراض به پایین بودن میزان معیشت، حقوق و‌ مزایا، خدمات درمانی و دیگر مطالبات، در مقابل ساختمان سازمان تامین اجتماعی اهواز تجمع کردند.

این تجمع، در گرمای سوزان و طاقت فرسای اهواز برپا شد و بازنشستگان با در دست داشتن پلاکارد‌هایی با قید و اشاره به کاهش قدرت خرید، افزایش هزینه‌های زندگی، گرانی مواد غذایی و دارو، عدم پرداخت ‌ معوقات حقوق خود، دیگر دلایل اعتراض و تجمع خود را به نمایش گذاشتند.

بازنشستگان اهوازی همچنین اعلان کردند از پس هزینه‌های درمانی و تامین کالا‌های اساسی دیگر بر نمی‌آیند.

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