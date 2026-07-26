تمهیدات ویژه پلیس گیلان برای سفر اربعین/ زائران دریافت گذرنامه را به روزهای آخر موکول نکنند
فرمانده انتظامی گیلان از اجرای تمهیدات ویژه پلیس برای تسهیل سفر زائران اربعین خبر داد و گفت: صدور گذرنامه زیارتی در چند شهرستان استان، دفاتر پلیس +۱۰ و سامانه «پلیس من» فعال است و زائران باید دریافت گذرنامه و بررسی اعتبار آن را به روزهای پایانی موکول نکنند.
به گزارش ایلنا از رشت، سردار حسین حسنپور، فرمانده انتظامی استان گیلان با اشاره به آغاز سفرهای زیارتی اربعین، از آمادگی کامل پلیس گیلان برای تسهیل تردد زائران و ارائه خدمات لازم در حوزه گذرنامه، ترافیک، امنیت و انتظامی خبر داد.
وی با بیان اینکه پلیس از ماهها قبل برنامهریزی لازم برای سفر اربعین را آغاز کرده است، گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۶ هزار جلد گذرنامه زیارتی و عادی در استان صادر شده و این روند همچنان ادامه دارد.
فرمانده انتظامی استان گیلان افزود: صدور گذرنامه بهصورت حضوری در شهرستانهای رشت، بندرانزلی، لاهیجان و آستارا پیشبینی شده است و شهروندان میتوانند علاوه بر مراجعه به دفاتر پلیس گذرنامه، از خدمات دفاتر پلیس +۱۰ نیز استفاده کنند.
همچنین امکان ثبت درخواست از طریق سامانه و نرمافزار «پلیس من» نیز برای متقاضیان فراهم شده است.
این مقام ارشد انتظامی با تأکید بر ضرورت اقدام بهموقع برای دریافت گذرنامه بیان داشت: از زائران عزیز درخواست داریم دریافت گذرنامه زیارتی را به روزهای پایانی موکول نکنند تا در روند سفر آنان مشکلی ایجاد نشود. داشتن گذرنامه معتبر برای خروج از کشور الزامی است و همه زائران باید پیش از سفر از اعتبار مدارک خود اطمینان حاصل کنند.
سردار حسنپور با اشاره به اعتبار گذرنامهها تصریح کرد: اگرچه اعتبار گذرنامهها پنجساله است، اما برای سفر اربعین باید حداقل شش ماه از اعتبار آن باقی مانده باشد؛ بنابراین افرادی که از گذرنامههای سالهای قبل استفاده میکنند، لازم است پیش از سفر نسبت به بررسی اعتبار آن اقدام کنند.
وی همچنین از تسهیلات در نظر گرفتهشده برای مشمولان غیرغایب خبر داد و اذعان داشت: امسال وثیقه خروج از کشور برای این افراد حذف شده است تا امکان حضور آنان در این سفر معنوی با سهولت بیشتری فراهم شود.
فرمانده انتظامی استان گیلان اعلام داشت: همکاران ما در پلیس گذرنامه بهصورت شبانهروزی در خدمت زائران هستند و همه ظرفیتها برای تسریع در ارائه خدمات به کار گرفته شده است.
این مقام ارشد انتظامی در ادامه با توصیه به زائران برای نگهداری صحیح از مدارک هویتی خودادامه داد: گذرنامه یک سند هویتی مهم است و در کشور مقصد نیز مورد استناد قرار میگیرد؛ از این رو لازم است زائران در نگهداری آن دقت کافی داشته باشند تا در طول سفر با مشکل مواجه نشوند.
سردار حسنپور در پایان با اشاره به تمهیدات انتظامی، ترافیکی و امنیتی پلیس در مسیرهای تردد زائران خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش تردد در محورهای مواصلاتی و مسیرهای منتهی به مرزهای شلمچه، مهران و خسروی، پیشبینیهای لازم در همه حوزهها انجام شده است و از رانندگان و زائران میخواهیم در صورت احساس خستگی، حتماً توقف و استراحت کنند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.