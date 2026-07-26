به گزارش خبرنگار ایلنا، منصور بیجار روز یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران، با اشاره به موقعیت راهبردی سیستان و بلوچستان در ارتباط با پاکستان و افغانستان، اظهار کرد: این استان تنها مرز گسترده زمینی ایران با پاکستان را در اختیار دارد و همچنین نزدیک‌ترین مسیر ارتباطی با افغانستان از طریق مرز میلک است؛ ظرفیتی که می‌تواند در توسعه تجارت منطقه‌ای نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین موانع توسعه، تمرکزگرایی در نظام اداری کشور است، افزود: دولت چهاردهم رویکرد افزایش اختیارات استان‌ها را دنبال می‌کند و این موضوع از مهم‌ترین محورهای برنامه‌های دولت برای تسریع در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است.

استاندار سیستان و بلوچستان با تأکید بر اینکه اصلاح ساختار بروکراسی اداری کمتر از یک جنگ نیست، گفت: اگر قرار است ظرفیت‌های اقتصادی استان فعال شود، باید بخشی از اختیارات از سطح ملی به استان‌ها منتقل شود. در غیر این صورت، روند توسعه همچنان با کندی مواجه خواهد بود.

بیجار با اشاره به سفر اخیر وزیر کشور و هیأت ایرانی به پاکستان اظهار کرد: این سفر با اختیار تفویض‌شده از سوی رئیس‌جمهور به وزیر کشور انجام شد و سیستان و بلوچستان محور اصلی مذاکرات بود. در این سفر، علاوه بر دیدار با نخست‌وزیر، وزیر کشور، وزیر نفت، وزیر راه‌آهن، وزیر علوم و فرمانده ارتش پاکستان، بخش عمده مذاکرات بر توسعه همکاری‌های اقتصادی و مرزی متمرکز بود.

وی ادامه داد: در دیدار با نخست‌وزیر پاکستان پیشنهاد کردیم همان‌گونه که در ایران بخشی از اختیارات به استانداران واگذار شده است، دولت پاکستان نیز بخشی از اختیارات مرتبط با مرزها را به ایالت بلوچستان تفویض کند تا تصمیم‌گیری‌ها با سرعت بیشتری انجام شود. این پیشنهاد مورد استقبال قرار گرفت و نخست‌وزیر پاکستان همان‌جا دستور برگزاری نشست مشترک با سر وزیر ایالت بلوچستان را صادر کرد.

ستاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به هدف‌گذاری دو کشور برای افزایش مبادلات تجاری به ۱۰ میلیارد دلار گفت: تحقق این هدف نیازمند توسعه زیرساخت‌های مرزی، افزایش ساعات فعالیت گذرگاه‌ها، تسهیل تردد کامیون‌ها و تقویت تجارت مرزنشینان است.

وی افزود: در مذاکرات انجام‌شده، راه‌اندازی خط دریایی بین بندر چابهار و بنادر پاکستان، ازسرگیری پروازهای میان دو کشور، توسعه حمل‌ونقل ریلی و حمل یکسره کالا از جمله توافقات مهم بود که می‌تواند هزینه و زمان جابه‌جایی کالا را کاهش دهد.

بیجار با اشاره به ظرفیت ۹۳۲ کیلومتری مرز مشترک استان با پاکستان اظهار کرد: توسعه مرزهای رسمی و اتصال کریدورهای شرقی – غربی به کریدورهای شمالی – جنوبی، از برنامه‌های راهبردی استان است و در این راستا، پذیرش مرز «کوهک» از سوی طرف پاکستانی نیز از نتایج مهم این سفر به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه تجارت خرد مرزنشینان به اندازه تجارت کلان اهمیت دارد، گفت: توسعه اقتصادی استان زمانی محقق می‌شود که مردم ساکن نوار مرزی نیز از منافع تجارت بهره‌مند شوند؛ از همین رو، تقویت بازارچه‌های مرزی و تسهیل مبادلات محلی از محورهای اصلی مذاکرات با طرف پاکستانی بود.

استاندار سیستان و بلوچستان همچنین از توافق دو کشور برای پیگیری تهاتر کالا خبر داد و افزود: با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، استفاده از سازوکار تهاتر می‌تواند بخشی از مشکلات نقل‌وانتقال مالی را برطرف کرده و زمینه افزایش مبادلات تجاری را فراهم کند.

وی در پایان گفت: مقرر شده است ظرف یک هفته آینده نمایندگان استان سیستان و بلوچستان و ایالت بلوچستان پاکستان جلسات مشترک خود را آغاز کنند تا اجرای توافقات در حوزه تجارت، امنیت مرزها، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تسهیل تردد تجار و زائران با سرعت بیشتری دنبال شود.

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