ثبت جهانی الموت ۲ دهه طول کشید

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، مریم مهدوی در جلسه رأی‌گیری برخط پرونده ثبت جهانی الموت در اجلاس کارگروه میراث جهانی یونسکو گفت: ثبت جهانی قلعه الموت با رأی قاطع کمیته میراث جهانی یونسکو، افتخاری بزرگ برای استان قزوین و کشور ایران است.

وی افزود: قلعه الموت به عنوان شاخص‌ترین بخش از شبکه استحکامات تاریخی منطقه، به دلیل معماری منحصربه‌فرد، نظام دفاعی پیشرفته، جایگاه تاریخی و مهندسی هوشمندانه، به عنوان اثری ارزشمند و بی‌بدیل در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید.

سرپرست میراث‌فرهنگی استان قزوین با بیان اینکه ثبت این اثر نتیجه سال‌ها تلاش کارشناسی و پیگیری مستمر بوده است، گفت: ثبت جهانی قلعه الموت حاصل ۲۰ سال تلاش مداوم وزارت میراث فرهنگی، مدیران استانی، استانداران و همکاری مسئولان استانی و ملی است که سرانجام با رأی قاطع اعضای یونسکو به ثمر نشست.

جایگاه تاریخی قزوین در مسیر جاده ابریشم

محمدرضا صفی‌خانی، معاون اقتصادی استاندار قزوین نیز در این مراسم با بیان اینکه قلعه الموت یادگاری ارزشمند از تمدن و تاریخ ایران است، گفت: این مجموعه تاریخی که ریشه آن به قرن نهم میلادی بازمی‌گردد، علاوه بر نقش مهم خود در عرصه حکمرانی، علم و فرهنگ، جلوه‌ای از توانمندی معماران ایرانی در ساخت بناهایی ماندگار در شرایط سخت جغرافیایی و ارتفاعات بیش از دو هزار متر را به نمایش می‌گذارد.

وی افزود: ثبت جهانی قلعه الموت بیانگر عظمت تمدن ایران‌زمین و جایگاه تاریخی قزوین در مسیر جاده ابریشم است و می‌تواند نقش مهمی در توسعه گردشگری، رونق اقتصادی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی استان ایفا کند.

معاون اقتصادی استانداری قزوین از تلاش‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، استاندار قزوین، مسئولان استانی و همه دست‌اندرکاران تهیه و ثبت این پرونده قدردانی کرد و گفت: این موفقیت حاصل سال‌ها پیگیری و همکاری دستگاه‌های مختلف است.

صفی‌خانی با تأکید بر اینکه تلفیق دانش، فرهنگ و تمدن مسیر توسعه پایدار را هموار می‌کند، تصریح کرد: پس از ثبت جهانی این اثر، حضور پژوهشگران، دانشمندان و گردشگران داخلی و خارجی در منطقه افزایش خواهد یافت و این موضوع فرصت مناسبی برای گسترش دیپلماسی علمی و همکاری‌های پژوهشی فراهم می‌کند.

وی همچنین میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی استان قزوین از مراسم اعلام ثبت جهانی را اقدامی ارزشمند دانست و افزود: این ظرفیت می‌تواند زمینه‌ساز اجرای طرح‌های تحقیقاتی مشترک، معرفی هرچه بیشتر تاریخ و فرهنگ ایران و تقویت جایگاه علمی و فرهنگی استان در سطح بین‌المللی باشد.

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