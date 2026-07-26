ثبت جهانی الموت فرصت مناسبی برای توسعه گردشگری قزوین است

به گزارش ایلنا از قزوین، آیت‌الله حسین مظفری امروز در مراسم چهل‌وهشتمین اجلاسیه کارگروه میراث‌جهانی یونسکو تبریک ثبت جهانی قلعه الموت گفت: از مقام معظم رهبری، مردم استان قزوین و تمام مسئولان، کارشناسان و دست‌اندرکارانی که طی سال‌های گذشته برای ثبت این اثر تاریخی تلاش کردند، قدردانی می‌کنم.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی قلعه الموت اظهار کرد: این مجموعه تاریخی بیش از یک هزار و ۲۰۰ سال قدمت دارد و براساس منابع تاریخی، از مهم‌ترین دژهای تاریخی ایران به شمار می‌رود که در دوره‌های مختلف نقش مهمی در تاریخ کشور ایفا کرده است.

امام جمعه قزوین افزود: ثبت جهانی این اثر ارزشمند، فرصت مناسبی برای معرفی هرچه بیشتر فرهنگ، تمدن و هویت ایرانی ـ اسلامی به گردشگران داخلی و خارجی است و می‌تواند زمینه‌ساز توسعه گردشگری و رونق اقتصادی منطقه باشد.

آیت‌الله مظفری همچنین با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده صنایع دستی استان قزوین گفت: این موفقیت جهانی باید به بستری برای تقویت صنایع دستی، معرفی هنرهای بومی و حفظ خرده‌فرهنگ‌های ارزشمند استان تبدیل شود؛ چراکه قزوین در حوزه صنایع دستی از تنوع و ظرفیت قابل توجهی برخوردار است.

وی ادامه داد: با بهره‌گیری از فرصت ایجاد شده پس از ثبت جهانی قلعه الموت، زمینه معرفی بهتر ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و هنری استان قزوین در سطح بین‌المللی فراهم شود.

مهدی ورسه‌ای، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان قزوین در این مراسم با تبریک ثبت جهانی قلعه الموت، اظهار کرد: قلعه الموت که پیشینه آن به قرن نهم میلادی بازمی‌گردد، در دوره حسن صباح یکی از مهم‌ترین مراکز حکمرانی، علم، اقتصاد و پزشکی بوده و امروز نیز نمادی از عظمت تمدن ایرانی و توانمندی معماران این سرزمین به شمار می‌رود.

وی افزود: استحکام این بنای تاریخی در ارتفاعی بیش از دو هزار متر، نشان‌دهنده دانش فنی و مهندسی ایرانیان در ساخت بناهایی است که پس از قرن‌ها همچنان پابرجا مانده‌اند و بخشی از هویت تاریخی و تمدنی ایران را به نمایش می‌گذارند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان قزوین با اشاره به جایگاه قزوین در مسیر تاریخی جاده ابریشم تصریح کرد: این ثبت جهانی، اهمیت فرهنگی، تاریخی و گردشگری استان قزوین را دوچندان می‌کند و می‌تواند نقش مهمی در توسعه پایدار، رونق گردشگری و تعاملات فرهنگی و علمی ایفا کند.

ورسه‌ای از تلاش‌های وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، مسئولان ملی و استانی، استاندار قزوین، مدیران دستگاه‌های اجرایی و تمام دست‌اندرکاران تهیه و ثبت این پرونده قدردانی کرد و گفت: این موفقیت حاصل سال‌ها تلاش و پیگیری جمعی برای صیانت از میراث ارزشمند ایران است.

وی خاطرنشان کرد: ثبت جهانی قلعه الموت فرصتی ارزشمند برای حضور محققان، پژوهشگران و گردشگران داخلی و خارجی در استان قزوین فراهم می‌کند و زمینه گسترش دیپلماسی علمی و اجرای پژوهش‌های مشترک بین‌المللی را بیش از گذشته مهیا خواهد کرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان قزوین با اشاره به میزبانی این مراسم در دانشگاه آزاد اسلامی استان، اظهار کرد: جامعه دانشگاهی استان افتخار دارد که میزبان این رویداد تاریخی بوده و از ظرفیت‌های علمی خود برای معرفی هرچه بهتر میراث فرهنگی ایران و بهره‌گیری از آن در مسیر توسعه پایدار استان و کشور استفاده خواهد کرد.

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