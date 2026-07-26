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امام جمعه قزوین:

ثبت جهانی الموت فرصت مناسبی برای توسعه گردشگری قزوین است

ثبت جهانی الموت فرصت مناسبی برای توسعه گردشگری قزوین است
کد خبر : 1818801
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امام جمعه قزوین گفت: ثبت جهانی این اثر ارزشمند، فرصت مناسبی برای معرفی هرچه بیشتر فرهنگ، تمدن و هویت ایرانی ـ اسلامی به گردشگران داخلی و خارجی است و می‌تواند زمینه‌ساز توسعه گردشگری و رونق اقتصادی منطقه باشد.

به گزارش ایلنا از قزوین، آیت‌الله حسین مظفری امروز در مراسم چهل‌وهشتمین اجلاسیه کارگروه میراث‌جهانی یونسکو تبریک ثبت جهانی قلعه الموت گفت: از مقام معظم رهبری، مردم استان قزوین و تمام مسئولان، کارشناسان و دست‌اندرکارانی که طی سال‌های گذشته برای ثبت این اثر تاریخی تلاش کردند، قدردانی می‌کنم.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی قلعه الموت اظهار کرد: این مجموعه تاریخی بیش از یک هزار و ۲۰۰ سال قدمت دارد و براساس منابع تاریخی، از مهم‌ترین دژهای تاریخی ایران به شمار می‌رود که در دوره‌های مختلف نقش مهمی در تاریخ کشور ایفا کرده است.

امام جمعه قزوین افزود: ثبت جهانی این اثر ارزشمند، فرصت مناسبی برای معرفی هرچه بیشتر فرهنگ، تمدن و هویت ایرانی ـ اسلامی به گردشگران داخلی و خارجی است و می‌تواند زمینه‌ساز توسعه گردشگری و رونق اقتصادی منطقه باشد.

آیت‌الله مظفری همچنین با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده صنایع دستی استان قزوین گفت: این موفقیت جهانی باید به بستری برای تقویت صنایع دستی، معرفی هنرهای بومی و حفظ خرده‌فرهنگ‌های ارزشمند استان تبدیل شود؛ چراکه قزوین در حوزه صنایع دستی از تنوع و ظرفیت قابل توجهی برخوردار است.

وی ادامه داد: با بهره‌گیری از فرصت ایجاد شده پس از ثبت جهانی قلعه الموت، زمینه معرفی بهتر ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و هنری استان قزوین در سطح بین‌المللی فراهم شود.

مهدی ورسه‌ای، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان قزوین در این مراسم با تبریک ثبت جهانی قلعه الموت، اظهار کرد: قلعه الموت که پیشینه آن به قرن نهم میلادی بازمی‌گردد، در دوره حسن صباح یکی از مهم‌ترین مراکز حکمرانی، علم، اقتصاد و پزشکی بوده و امروز نیز نمادی از عظمت تمدن ایرانی و توانمندی معماران این سرزمین به شمار می‌رود.

وی افزود: استحکام این بنای تاریخی در ارتفاعی بیش از دو هزار متر، نشان‌دهنده دانش فنی و مهندسی ایرانیان در ساخت بناهایی است که پس از قرن‌ها همچنان پابرجا مانده‌اند و بخشی از هویت تاریخی و تمدنی ایران را به نمایش می‌گذارند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان قزوین با اشاره به جایگاه قزوین در مسیر تاریخی جاده ابریشم تصریح کرد: این ثبت جهانی، اهمیت فرهنگی، تاریخی و گردشگری استان قزوین را دوچندان می‌کند و می‌تواند نقش مهمی در توسعه پایدار، رونق گردشگری و تعاملات فرهنگی و علمی ایفا کند.

ورسه‌ای از تلاش‌های وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، مسئولان ملی و استانی، استاندار قزوین، مدیران دستگاه‌های اجرایی و تمام دست‌اندرکاران تهیه و ثبت این پرونده قدردانی کرد و گفت: این موفقیت حاصل سال‌ها تلاش و پیگیری جمعی برای صیانت از میراث ارزشمند ایران است.

وی خاطرنشان کرد: ثبت جهانی قلعه الموت فرصتی ارزشمند برای حضور محققان، پژوهشگران و گردشگران داخلی و خارجی در استان قزوین فراهم می‌کند و زمینه گسترش دیپلماسی علمی و اجرای پژوهش‌های مشترک بین‌المللی را بیش از گذشته مهیا خواهد کرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان قزوین با اشاره به میزبانی این مراسم در دانشگاه آزاد اسلامی استان، اظهار کرد: جامعه دانشگاهی استان افتخار دارد که میزبان این رویداد تاریخی بوده و از ظرفیت‌های علمی خود برای معرفی هرچه بهتر میراث فرهنگی ایران و بهره‌گیری از آن در مسیر توسعه پایدار استان و کشور استفاده خواهد کرد.

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