پایان جولان آفرودسواران و تورهای غیرمجاز در عرصههای رامیان/ دستور دادستان قاطعانه اجرا شد
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رامیان گفت: در راستای صیانت از انفال و پیشگیری از تخریب عرصههای ملی، دستور دادستان شهرستان رامیان مبنی بر ممنوعیت ورود وسایل نقلیه به مناطق حساس جنگلی و مرتعی، با قاطعیت اجرا شد.
به گزارش ایلنا از گلستان، محمد فلاح اظهارکرد: در همین راستا، اکیپ مشترک حفاظتی متشکل از مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی رامیان، نیروی انتظامی به منطقه مرتعی اولنگ اعزام شدند.
وی افزود: در این عملیات، ضمن اجرای گشتهای هدفمند حفاظتی، ایست و بازرسیهای مقطعی در محورهای دسترسی به عرصهها مستقر شد که منجر به جلوگیری از ورود خودروهای سواری، آفرود، موتورسیکلتها و تورهای گردشگری غیرمجاز به پهنههای جنگلی و مرتعی شد.
وی ضمن قدردانی از هماهنگی مطلوب دستگاههای امنیتی و انتظامی، اظهار داشت: این اقدامات با هدف صیانت از منابع طبیعی، پیشگیری از تخریب عرصههای ملی، کاهش مخاطرات حریق و حفظ امنیت در منطقه انجام گرفته و با قاطعیت تا حصول اطمینان از آرامش و امنیت عرصهها ادامه خواهد داشت.