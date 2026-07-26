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پایان جولان آفرودسواران و تورهای غیرمجاز در عرصه‌های رامیان/ دستور دادستان قاطعانه اجرا شد

پایان جولان آفرودسواران و تورهای غیرمجاز در عرصه‌های رامیان/ دستور دادستان قاطعانه اجرا شد
کد خبر : 1818797
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رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رامیان گفت: در راستای صیانت از انفال و پیشگیری از تخریب عرصه‌های ملی، دستور دادستان شهرستان رامیان مبنی بر ممنوعیت ورود وسایل نقلیه به مناطق حساس جنگلی و مرتعی، با قاطعیت اجرا شد.

به گزارش ایلنا از گلستان، محمد فلاح اظهارکرد: در همین راستا، اکیپ مشترک حفاظتی متشکل از مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی رامیان، نیروی انتظامی  به منطقه مرتعی اولنگ اعزام شدند. 

وی افزود: در این عملیات، ضمن اجرای گشت‌های هدفمند حفاظتی، ایست و بازرسی‌های مقطعی در محورهای دسترسی به عرصه‌ها مستقر شد که منجر به جلوگیری از ورود خودروهای سواری، آفرود، موتورسیکلت‌ها و تورهای گردشگری غیرمجاز به پهنه‌های جنگلی و مرتعی شد. 

وی ضمن قدردانی از هماهنگی مطلوب دستگاه‌های امنیتی و انتظامی، اظهار داشت: این اقدامات با هدف صیانت از منابع طبیعی، پیشگیری از تخریب عرصه‌های ملی، کاهش مخاطرات حریق و حفظ امنیت در منطقه انجام گرفته و با قاطعیت تا حصول اطمینان از آرامش و امنیت عرصه‌ها ادامه خواهد داشت.

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