به گزارش ایلنا از گلستان، محمد فلاح اظهارکرد: در همین راستا، اکیپ مشترک حفاظتی متشکل از مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی رامیان، نیروی انتظامی به منطقه مرتعی اولنگ اعزام شدند.

وی افزود: در این عملیات، ضمن اجرای گشت‌های هدفمند حفاظتی، ایست و بازرسی‌های مقطعی در محورهای دسترسی به عرصه‌ها مستقر شد که منجر به جلوگیری از ورود خودروهای سواری، آفرود، موتورسیکلت‌ها و تورهای گردشگری غیرمجاز به پهنه‌های جنگلی و مرتعی شد.

وی ضمن قدردانی از هماهنگی مطلوب دستگاه‌های امنیتی و انتظامی، اظهار داشت: این اقدامات با هدف صیانت از منابع طبیعی، پیشگیری از تخریب عرصه‌های ملی، کاهش مخاطرات حریق و حفظ امنیت در منطقه انجام گرفته و با قاطعیت تا حصول اطمینان از آرامش و امنیت عرصه‌ها ادامه خواهد داشت.

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