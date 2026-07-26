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معاون وزیر میراث‌فرهنگی:

قلعه الموت سی‌امین اثر جهانی ایران شد

قلعه الموت سی‌امین اثر جهانی ایران شد
کد خبر : 1818791
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معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: با ثبت جهانی قلعه الموت، سی‌امین اثر تاریخی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید و این نشان می‌دهد تجلی تمدن ایران همچنان استمرار دارد و شکوه، هویت و مقاومت این سرزمین در عرصه جهانی بیش از گذشته نمایان می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، انوشیروان محسنی‌بندپی امروز در آیین ثبت جهانی قلعه تاریخی الموت با قرائت پیام وزیر میراث فرهنگی گفت: با سیاست‌های راهبردی دولت، زمینه مناسبی فراهم شده تا استعدادها و ظرفیت‌های ارزشمند کشور در حوزه‌های تاریخی، فرهنگی، گردشگری و گردشگری سلامت بیش از گذشته به جهانیان معرفی شود.

وی افزود: ارتقای جایگاه گردشگری و توسعه دیپلماسی گردشگری در مجامع بین‌المللی با این هدف دنبال می‌شود که سرزمین کهن ایران با همه ظرفیت‌های تمدنی خود بیش از پیش به دنیا شناسانده شود.

محسنی‌بندپی تصریح کرد: امروز با افتخار شاهد ثبت جهانی یکی از آثار شاخص تاریخی و تمدنی کشور هستیم و این موفقیت، برگ زرین دیگری در کارنامه میراث فرهنگی ایران به شمار می‌رود.

وی با اشاره به جایگاه تاریخی استان قزوین گفت: قزوین همواره در تحولات تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور نقش‌آفرین بوده و آثار ارزشمندی همچون کاروانسرای سعدالسلطنه، کاخ چهلستون، مسجد جامع و ده‌ها بنای تاریخی دیگر، گواه غنای تمدنی این استان است.

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی خاطرنشان کرد: با ثبت جهانی قلعه الموت، سی‌امین اثر تاریخی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید و این نشان می‌دهد تجلی تمدن ایران همچنان استمرار دارد و شکوه، هویت و مقاومت این سرزمین در عرصه جهانی بیش از گذشته نمایان می‌شود.

وی با بیان اینکه قلعه الموت از مشهورترین دژهای تاریخی جهان به شمار می‌رود، اظهار داشت: این قلعه به دلیل هویت استثنایی تاریخی، معماری منحصربه‌فرد، شرایط دفاعی ویژه، سامانه‌های پیشرفته و آب‌انبارها و فضاهای زیرزمینی، اثری کم‌نظیر در جهان است.

محسنی‌بندپی افزود: بر اساس اسناد تاریخی، بیش از ۴۹۰ هزار جلد کتاب در کتابخانه این قلعه نگهداری می‌شده که نشان‌دهنده جایگاه علمی و فرهنگی آن در دوران شکوفایی است.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی منطقه الموت گفت: دره‌های زیبا، چشم‌اندازهای طبیعی و ویژگی‌های گردشگری این منطقه، در کنار ارزش تاریخی قلعه، مجموعه‌ای کم‌نظیر را برای توسعه گردشگری فرهنگی و طبیعی فراهم کرده است.

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی در پایان یادآور شد: پرونده ثبت جهانی قلعه الموت بر اساس ۲۶ شاخص تخصصی از جمله ارزش‌های تاریخی، معماری، دفاعی و فرهنگی در یونسکو مورد ارزیابی قرار گرفت و با تأیید این معیارها، الموت به عنوان میراثی جهانی ثبت شد؛ افتخاری بزرگ که شایسته تبریک به مردم ایران و به‌ویژه مردم استان قزوین است.

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