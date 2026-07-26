به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، انوشیروان محسنی‌بندپی امروز در آیین ثبت جهانی قلعه تاریخی الموت با قرائت پیام وزیر میراث فرهنگی گفت: با سیاست‌های راهبردی دولت، زمینه مناسبی فراهم شده تا استعدادها و ظرفیت‌های ارزشمند کشور در حوزه‌های تاریخی، فرهنگی، گردشگری و گردشگری سلامت بیش از گذشته به جهانیان معرفی شود.

وی افزود: ارتقای جایگاه گردشگری و توسعه دیپلماسی گردشگری در مجامع بین‌المللی با این هدف دنبال می‌شود که سرزمین کهن ایران با همه ظرفیت‌های تمدنی خود بیش از پیش به دنیا شناسانده شود.

محسنی‌بندپی تصریح کرد: امروز با افتخار شاهد ثبت جهانی یکی از آثار شاخص تاریخی و تمدنی کشور هستیم و این موفقیت، برگ زرین دیگری در کارنامه میراث فرهنگی ایران به شمار می‌رود.

وی با اشاره به جایگاه تاریخی استان قزوین گفت: قزوین همواره در تحولات تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور نقش‌آفرین بوده و آثار ارزشمندی همچون کاروانسرای سعدالسلطنه، کاخ چهلستون، مسجد جامع و ده‌ها بنای تاریخی دیگر، گواه غنای تمدنی این استان است.

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی خاطرنشان کرد: با ثبت جهانی قلعه الموت، سی‌امین اثر تاریخی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید و این نشان می‌دهد تجلی تمدن ایران همچنان استمرار دارد و شکوه، هویت و مقاومت این سرزمین در عرصه جهانی بیش از گذشته نمایان می‌شود.

وی با بیان اینکه قلعه الموت از مشهورترین دژهای تاریخی جهان به شمار می‌رود، اظهار داشت: این قلعه به دلیل هویت استثنایی تاریخی، معماری منحصربه‌فرد، شرایط دفاعی ویژه، سامانه‌های پیشرفته و آب‌انبارها و فضاهای زیرزمینی، اثری کم‌نظیر در جهان است.

محسنی‌بندپی افزود: بر اساس اسناد تاریخی، بیش از ۴۹۰ هزار جلد کتاب در کتابخانه این قلعه نگهداری می‌شده که نشان‌دهنده جایگاه علمی و فرهنگی آن در دوران شکوفایی است.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی منطقه الموت گفت: دره‌های زیبا، چشم‌اندازهای طبیعی و ویژگی‌های گردشگری این منطقه، در کنار ارزش تاریخی قلعه، مجموعه‌ای کم‌نظیر را برای توسعه گردشگری فرهنگی و طبیعی فراهم کرده است.

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی در پایان یادآور شد: پرونده ثبت جهانی قلعه الموت بر اساس ۲۶ شاخص تخصصی از جمله ارزش‌های تاریخی، معماری، دفاعی و فرهنگی در یونسکو مورد ارزیابی قرار گرفت و با تأیید این معیارها، الموت به عنوان میراثی جهانی ثبت شد؛ افتخاری بزرگ که شایسته تبریک به مردم ایران و به‌ویژه مردم استان قزوین است.

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