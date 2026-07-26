خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استاندار قزوین:

ثبت جهانی الموت مسیر تازه گردشگری استان را گشود

ثبت جهانی الموت مسیر تازه گردشگری استان را گشود
کد خبر : 1818789
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار قزوین، در آیین ثبت جهانی قلعه‌های الموت در فهرست میراث جهانی یونسکو، این رویداد تاریخی را آغاز مسیری تازه برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و گردشگری استان در سطح ملی و بین‌المللی دانست.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، آیین ثبت جهانی قلعه‌های الموت به عنوان سی‌امین میراث جهانی ایران در یونسکو، با حضور استاندار قزوین برگزار شد؛ رویدادی تاریخی و افتخارآفرین که به گفته نوذری، ظرفیت تازه‌ای برای معرفی کهن‌دیار قزوین و تقویت جایگاه فرهنگی استان در جهان ایجاد کرده است. 

استاندار قزوین با قدردانی از مردم استان، دکتر صالحی‌امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و مجموعه فعالان این حوزه، تأکید کرد: در دنیای امروز، میراث فرهنگی می‌تواند عامل نزدیکی ملت‌ها باشد و ثبت جهانی الموت، فرصتی ارزشمند برای گسترش تعاملات فرهنگی و گردشگری است. 

نوذری با اشاره به جغرافیای منحصربه‌فرد الموت و ظرفیت بالای این منطقه برای حضور گردشگران داخلی و خارجی افزود: باید زیرساخت‌های اقامتی و خدماتی از جمله هتل‌ها و اقامتگاه‌های بوم‌گردی فراهم شود تا مردم از سراسر ایران و جهان بتوانند از این منطقه تاریخی بازدید کنند. 

وی ثبت جهانی قلعه‌های الموت را نه پایان مسیر، بلکه آغاز راهی تازه برای توسعه فرهنگ گردشگری در استان دانست و خاطرنشان کرد: این اقدام ارزشمند، ظرفیت بزرگی برای معرفی قزوین ایجاد کرده و امیدواریم برکات آن نصیب مردم شریف استان شود. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل