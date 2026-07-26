استاندار قزوین:
ثبت جهانی الموت مسیر تازه گردشگری استان را گشود
استاندار قزوین، در آیین ثبت جهانی قلعههای الموت در فهرست میراث جهانی یونسکو، این رویداد تاریخی را آغاز مسیری تازه برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی و گردشگری استان در سطح ملی و بینالمللی دانست.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، آیین ثبت جهانی قلعههای الموت به عنوان سیامین میراث جهانی ایران در یونسکو، با حضور استاندار قزوین برگزار شد؛ رویدادی تاریخی و افتخارآفرین که به گفته نوذری، ظرفیت تازهای برای معرفی کهندیار قزوین و تقویت جایگاه فرهنگی استان در جهان ایجاد کرده است.
استاندار قزوین با قدردانی از مردم استان، دکتر صالحیامیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و مجموعه فعالان این حوزه، تأکید کرد: در دنیای امروز، میراث فرهنگی میتواند عامل نزدیکی ملتها باشد و ثبت جهانی الموت، فرصتی ارزشمند برای گسترش تعاملات فرهنگی و گردشگری است.
نوذری با اشاره به جغرافیای منحصربهفرد الموت و ظرفیت بالای این منطقه برای حضور گردشگران داخلی و خارجی افزود: باید زیرساختهای اقامتی و خدماتی از جمله هتلها و اقامتگاههای بومگردی فراهم شود تا مردم از سراسر ایران و جهان بتوانند از این منطقه تاریخی بازدید کنند.
وی ثبت جهانی قلعههای الموت را نه پایان مسیر، بلکه آغاز راهی تازه برای توسعه فرهنگ گردشگری در استان دانست و خاطرنشان کرد: این اقدام ارزشمند، ظرفیت بزرگی برای معرفی قزوین ایجاد کرده و امیدواریم برکات آن نصیب مردم شریف استان شود.