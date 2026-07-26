برخورد با حفاری شبانه برای عبور خط لوله از زایندهرود
مدیر رودخانهها و سواحل شرکت آب منطقهای اصفهان از توقیف دو دستگاه بیل مکانیکی که شبانه اقدام به حفر زمین جهت عبور خط لوله در محدوده رودخانه زایندهرود کرده بودند، خبر داد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، پیمان مختاری اظهار کرد: در راستای حفاظت و صیانت از بستر و حریم رودخانه زایندهرود و جلوگیری از هرگونه تصرفات غیرقانونی، گشتهای بازرسی این شرکت در عملیاتی ضربتی و شبانه، موفق به شناسایی و توقیف دو دستگاه بیل مکانیکی در محدوده نیروگاه اسلامآباد درچه از توابع اصفهان شدند.
وی ادامه داد: متخلفان با سوءاستفاده از پوشش تاریکی شب، قصد داشتند با حفر کانال بهمنظور عبور خط لوله، بدون اخذ مجوزهای قانونی از شرکت آب منطقهای اصفهان، بستر رودخانه را تصرف و تخریب کنند که با هوشیاری نیروهای گشت و بازرسی، این اقدام متوقف و تجهیزات مذکور به پارکینگ شرکت منتقل شد.
مدیر رودخانهها و سواحل شرکت آب منطقهای اصفهان با تأکید بر اینکه هرگونه عملیات عمرانی و اجرایی در حریم و بستر رودخانهها نیازمند اخذ مجوزهای لازم از شرکت آب منطقهای است، افزود: نیروهای گشت و بازرسی این شرکت بهصورت شبانهروزی و در تمامی ایام هفته، محدودههای تحت مدیریت را رصد کرده و با هرگونه دخل و تصرف، برداشت غیرمجاز مصالح و فعالیتهای غیرقانونی در حریم رودخانهها بدون اغماض و در چارچوب قانون برخورد خواهند کرد.
مختاری از شهروندان و ساکنان مجاور رودخانه خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف در بستر و حریم رودخانه، مراتب را سریع به سامانه گزارش مردمی ۳۸۴۸ اطلاع دهند تا از وقوع خسارات احتمالی به بستر رودخانه و منابع آبی استان پیشگیری شود.