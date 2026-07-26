هفته فرهنگ و هنر کرمانشاه» همزمان با روز ملی کرمانشاه برگزار میشود
پاسداشت حماسه مرصاد با زبان فرهنگ و هنر
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه از برگزاری «هفته فرهنگ و هنر کرمانشاه» همزمان با پنجم مرداد، سالروز عملیات غرورآفرین مرصاد و روز ملی کرمانشاه خبر داد و گفت: این رویداد با اجرای مجموعهای از برنامههای فرهنگی، هنری، ادبی و قرآنی، در راستای پاسداشت حماسه مرصاد، ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت و معرفی ظرفیتهای کمنظیر فرهنگی و هنری استان برگزار خواهد شد.
به گزارش ایلنا از کرمانشاه، مظفر تیموری روز یکشنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: پنجم مردادماه در تقویم ملی ایران، یادآور یکی از پرافتخارترین برگهای تاریخ انقلاب اسلامی و نماد ایستادگی مردم غیور کرمانشاه در برابر دشمنان این سرزمین است؛ روزی که مردم این دیار، دوشادوش رزمندگان اسلام، با رشادت، ایمان و فداکاری، حماسه بزرگ مرصاد را خلق کردند و امنیت و عزت ایران اسلامی را حفظ کردند.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام عملیات مرصاد افزود: عملیات مرصاد صرفاً یک نبرد نظامی نبود، بلکه جلوهای از وحدت ملی، بصیرت، مقاومت و انسجام مردم ایران در برابر توطئه دشمنان بود و امروز وظیفه نهادهای فرهنگی است که این میراث ارزشمند را با بهرهگیری از ظرفیت هنر و فرهنگ به نسلهای جوان منتقل کنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با تأکید بر اینکه فرهنگ و هنر بهترین زبان برای روایت حماسهها و انتقال ارزشهای ماندگار انقلاب اسلامی است، تصریح کرد: «هفته فرهنگ و هنر کرمانشاه» با همین رویکرد طراحی شده تا ضمن گرامیداشت روز ملی کرمانشاه، جلوهای از توانمندیهای فرهنگی، هنری، ادبی و قرآنی استان نیز به نمایش گذاشته شود.
تیموری با اشاره به برنامهریزی گسترده برای اجرای این رویداد فرهنگی اظهار داشت: در طول این هفته، مجموعهای از برنامههای متنوع با مشارکت هنرمندان، نویسندگان، شاعران، پژوهشگران، اصحاب رسانه، فعالان قرآنی، انجمنهای فرهنگی و هنری و مؤسسات فرهنگی استان برگزار خواهد شد تا فضایی برای همافزایی اهالی فرهنگ و هنر و معرفی هرچه بهتر ظرفیتهای استان فراهم شود.
وی رونمایی از پوستر رسمی «هفته فرهنگ و هنر کرمانشاه» را آغازگر این رویداد دانست و گفت: این پوستر با الهام از مفاهیم ایثار، مقاومت، هویت تاریخی و فرهنگی کرمانشاه طراحی شده و پیامآور آغاز هفتهای خواهد بود که در آن هنر، فرهنگ و ارزشهای انقلاب اسلامی در کنار یکدیگر به نمایش گذاشته میشوند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه با اشاره به جایگاه هنرهای سنتی در فرهنگ ایرانی ـ اسلامی افزود: اجرای زنده خوشنویسی، بیرقنویسی و خلق آثار هنری با مضامین عاشورایی، مقاومت و دفاع مقدس از جمله برنامههای شاخص این هفته است. خوشنویسی به عنوان یکی از اصیلترین هنرهای ایرانی همواره در انتقال مفاهیم دینی، انقلابی و فرهنگی نقش مؤثری داشته و اجرای زنده آن، پیوند هنر با معنویت و هویت اسلامی ـ ایرانی را به زیبایی به تصویر خواهد کشید.
وی همچنین از اجرای نمایشهای خیابانی با موضوع ایثار، مقاومت، دفاع مقدس، فرهنگ عاشورا و حماسه مرصاد خبر داد و اظهار کرد: نمایش خیابانی به دلیل ارتباط مستقیم با مردم، یکی از اثرگذارترین قالبهای هنری برای انتقال پیامهای فرهنگی و اجتماعی است و تلاش شده با استفاده از توان هنرمندان استان، روایت حماسه مرصاد و فرهنگ مقاومت به شکلی هنرمندانه و تأثیرگذار برای عموم مردم بازآفرینی شود.
تیموری با تأکید بر نقش قرآن کریم در تعالی فرهنگی جامعه، از برگزاری محافل انس با قرآن کریم در نقاط مختلف استان خبر داد و گفت: قرآن، محور وحدت، اخلاق و معنویت جامعه اسلامی است و همراهی برنامههای قرآنی با فعالیتهای هنری، نشاندهنده پیوند عمیق فرهنگ دینی با هنر متعهد و ارزشمدار است.
وی افزود: برگزاری نشستهای فرهنگی، محافل شعر و ادب، اجرای برنامههای هنری، نمایشگاههای آثار هنرمندان، برنامههای ویژه کودک و نوجوان، تجلیل از چهرههای شاخص فرهنگی و هنری و مشارکت فعال انجمنهای فرهنگی، مؤسسات قرآنی و اصحاب رسانه از دیگر بخشهای پیشبینی شده برای این هفته فرهنگی است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به پیشینه درخشان فرهنگی این استان تصریح کرد: کرمانشاه از دیرباز خاستگاه اندیشمندان، شاعران، موسیقیدانان، هنرمندان و مفاخر بزرگی بوده و تنوع فرهنگی، قومی و تاریخی آن، این استان را به یکی از مهمترین کانونهای فرهنگ و هنر کشور تبدیل کرده است. از این رو، برگزاری هفته فرهنگ و هنر، فرصت مغتنمی برای معرفی این سرمایههای ارزشمند در سطح ملی و تقویت جایگاه فرهنگی کرمانشاه خواهد بود.
تیموری با تأکید بر ضرورت مشارکت عمومی در برگزاری این رویداد خاطرنشان کرد: حضور هنرمندان، اصحاب رسانه، انجمنهای فرهنگی و اقشار مختلف مردم، نقش مهمی در هرچه باشکوهتر برگزار شدن برنامههای این هفته خواهد داشت و میتواند زمینهساز تقویت همبستگی اجتماعی، ارتقای نشاط فرهنگی و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت در جامعه باشد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد «هفته فرهنگ و هنر کرمانشاه» با استقبال گسترده مردم و همراهی جامعه فرهنگی و هنری استان برگزار شود و ضمن زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای عملیات غرورآفرین مرصاد و رشادتهای مردم کرمانشاه، گامی مؤثر در معرفی ظرفیتهای فرهنگی، هنری و تاریخی استان، تقویت هویت ایرانی ـ اسلامی و انتقال ارزشهای ماندگار انقلاب اسلامی به نسل جوان بردارد.