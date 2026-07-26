به گزارش خبرنگار ایلنا، فجر شهید سپاسی پس از دو فصل موفق با هدایت پیروز قربانی، هفته‌ها درگیر انتخاب سرمربی بود. مذاکرات با گزینه‌های مختلف یکی پس از دیگری بی‌نتیجه ماند تا در نهایت قرعه به نام رسول خطیبی افتاد؛ انتخابی که بیش از آنکه حاصل یک پروژه فنی و آینده‌نگر باشد، شبیه آخرین راه‌حل مدیرانی است که نمی‌خواستند بحران انتخاب سرمربی بیش از این ادامه پیدا کند.

خطیبی بدون تردید یکی از پرحاشیه‌ترین چهره‌های فوتبال ایران در سال‌های اخیر است؛ مربی‌ای که کارنامه‌اش تلفیقی از صعودهای درخشان، تصمیم‌های بحث‌برانگیز، جدایی‌های ناگهانی و تجربه‌های مدیریتی نه‌چندان موفق بوده است.

او در ابتدای دولت چهاردهم در حالی مدیرعامل پیکان شد که پیش‌تر از ادامه فعالیتش در عرصه مربیگری سخن گفته بود. اما حضورش در پیکان چندان دوام نیاورد و باشگاهی را ترک کرد که یکی از مدعیان اصلی صعود به لیگ برتر بود.

پس از آن نیز روی صندلی مدیریت سایپا نشست؛ تیمی که با هدف بازگشت به لیگ برتر وارد فصل شده بود، اما در پایان نه تنها به هدفش نرسید، بلکه دوران مدیریت خطیبی نیز بی‌سروصدا به پایان رسید؛ تجربه‌ای که دستاورد قابل توجهی برای او به همراه نداشت.

البته اگر قرار باشد از نقاط قوت خطیبی صحبت کنیم، باید به توانایی او در ساختن تیم‌های لیگ یکی اشاره کرد. او گسترش فولاد تبریز، ماشین‌سازی تبریز و آلومینیوم اراک را به لیگ برتر رساند و حتی آلومینیوم را در نخستین فصل حضورش به یکی از شگفتی‌های لیگ تبدیل کرد.

اما روی دیگر سکه، چیزی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت؛ برکناری از تراکتور، استعفا از ماشین‌سازی، ترک آلومینیوم برای بازگشت به تراکتور، پایان دوباره همکاری با آلومینیوم، حضور کوتاه در شمس‌آذر و جدایی از مس رفسنجان پس از نتایج ضعیف و شکست سنگین برابر سپاهان، تصویری از مربی‌ای را ترسیم می‌کند که در سال‌های اخیر کمتر فرصت یا توان ساختن یک پروژه بلندمدت را پیدا کرده است.

همین کارنامه دوگانه باعث شده انتخاب او برای نیمکت فجر، بیش از آنکه امیدآفرین باشد، با علامت سؤال‌های بزرگ همراه شود. آیا مدیران فجر واقعاً به دنبال ساختن تیمی مدعی هستند یا از همین حالا تمام تمرکز خود را روی فرار از سقوط گذاشته‌اند؟ اگر هدف فقط بقا باشد، شاید انتخاب خطیبی قابل دفاع باشد؛ اما اگر قرار است فجر به تیمی با ثبات و آینده‌دار تبدیل شود، این انتخاب می‌تواند به یکی از پرریسک‌ترین تصمیم‌های سال‌های اخیر باشگاه تبدیل شود.

اکنون توپ در زمین رسول خطیبی و مدیران فجر است. هفته‌های ابتدایی لیگ برتر خیلی زود مشخص خواهد کرد که این انتخاب، شروع یک غافلگیری بزرگ برای فوتبال شیراز است یا قمار سنگینی که خیلی زود دودش به چشم مدیران و هواداران خواهد رفت.

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