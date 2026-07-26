خزر از دوشنبه تا چهارشنبه مواج و طوفانی است/فعالیتهای دریایی ممنوع
ادارهکل هواشناسی مازندران با صدور هشدار دریایی سطح نارنجی شماره ۷، از مواج و طوفانی شدن دریای خزر در نواحی ساحلی و دور از ساحل استان از صبح دوشنبه ۵ مرداد تا صبح چهارشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش ایلنا، این سامانه در پی شمالی شدن جریان هوا و عبور موج از تراز میانی جو، موجب وزش باد شدید و افزایش ارتفاع موج خواهد شد.
بر اساس این هشدار، بیشینه سرعت وزش باد در مناطق نزدیک ساحل تا ۱۵ متر بر ثانیه (۵۴ کیلومتر بر ساعت) و در مناطق دور از ساحل تا ۱۷ متر بر ثانیه (۶۱ کیلومتر بر ساعت) از سمت شمال تا شمالغربی پیشبینی شده است. همچنین ارتفاع موج در نزدیک ساحل تا ۱.۶ متر با بیشینه ۲.۶ متر و در مناطق دور از ساحل تا ۲ متر با بیشینه ۳.۲ متر خواهد رسید.
هواشناسی مازندران نسبت به غرق شدن شناگران، قایقهای تفریحی و صیادی، غرق شدن شناورهای صیادی کیلکا، اختلال در ورود و خروج شناورها به حوضچه بنادر، اختلال در تخلیه و بارگیری کالا، کاهش ایمنی فعالیت شناورهای بزرگ، احتمال خسارت به سازههای دریایی، پارگی تورهای صیادی و آسیب به قفسهای پرورش ماهی هشدار داده است.
در این اطلاعیه بر ممنوعیت شنا و تمامی فعالیتهای تفریحی و صیادی در دریا، رعایت احتیاط در عملیات تخلیه و بارگیری شناورها، خودداری شناورهای بزرگ از فعالیت دریایی و انجام سایر اقدامات پیشگیرانه تأکید شده است.