خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خزر از دوشنبه تا چهارشنبه مواج و طوفانی است/فعالیت‌های دریایی ممنوع

خزر از دوشنبه تا چهارشنبه مواج و طوفانی است/فعالیت‌های دریایی ممنوع
کد خبر : 1818645
لینک کوتاه کپی شد.

اداره‌کل هواشناسی مازندران با صدور هشدار دریایی سطح نارنجی شماره ۷، از مواج و طوفانی شدن دریای خزر در نواحی ساحلی و دور از ساحل استان از صبح دوشنبه ۵ مرداد تا صبح چهارشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش ایلنا، این سامانه در پی شمالی شدن جریان هوا و عبور موج از تراز میانی جو، موجب وزش باد شدید و افزایش ارتفاع موج خواهد شد.

بر اساس این هشدار، بیشینه سرعت وزش باد در مناطق نزدیک ساحل تا ۱۵ متر بر ثانیه (۵۴ کیلومتر بر ساعت) و در مناطق دور از ساحل تا ۱۷ متر بر ثانیه (۶۱ کیلومتر بر ساعت) از سمت شمال تا شمال‌غربی پیش‌بینی شده است. همچنین ارتفاع موج در نزدیک ساحل تا ۱.۶ متر با بیشینه ۲.۶ متر و در مناطق دور از ساحل تا ۲ متر با بیشینه ۳.۲ متر خواهد رسید.

هواشناسی مازندران نسبت به غرق شدن شناگران، قایق‌های تفریحی و صیادی، غرق شدن شناورهای صیادی کیلکا، اختلال در ورود و خروج شناورها به حوضچه بنادر، اختلال در تخلیه و بارگیری کالا، کاهش ایمنی فعالیت شناورهای بزرگ، احتمال خسارت به سازه‌های دریایی، پارگی تورهای صیادی و آسیب به قفس‌های پرورش ماهی هشدار داده است.

در این اطلاعیه بر ممنوعیت شنا و تمامی فعالیت‌های تفریحی و صیادی در دریا، رعایت احتیاط در عملیات تخلیه و بارگیری شناورها، خودداری شناورهای بزرگ از فعالیت دریایی و انجام سایر اقدامات پیشگیرانه تأکید شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل