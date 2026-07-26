ادارات مازندران در روز دوشنبه پنجم مردادماه تعطیل شد / بانکها از ساعت ۷ تا ۱۰ صبح فعال هستند
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران از تعطیلی تمامی ادارات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و مراکز آموزشی به استثنای مراکز امدادی و دستگاه های خدمات رسان در روز دوشنبه پنجم مردادماه، بهدلیل تداوم موج گرما و ضرورت مدیریت مصرف انرژی خبر داد.
به گزارش ایلنا، عیسی قاسمیطوسی با اعلام این خبر افزود: حسب تصمیم کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی ستاد مدیریت بحران استان با توجه به پیشبینی تداوم افزایش شدید دمای هوا و در راستای حفظ پایداری شبکه برق و مدیریت بهینه مصرف انرژی، تصمیم به تعطیلی فعالیتهای اداری و آموزشی در سطح استان گرفته شد.
همچنین، بانکها در سراسر استان از ساعت ۷ تا ۱۰ صبح بهمنظور ارائه خدمات ضروری به مراجعان فعال خواهند بود. امتحانات دانشگاهها و امتحانات نهایی مدارس نیز مطابق برنامه قبلی برگزار شده و مشمول این تعطیلی نخواهند بود.