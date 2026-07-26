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حدود ۵ هزار گلستانی برای اربعین به مرز مهران اعزام شدند

حدود ۵ هزار گلستانی برای اربعین به مرز مهران اعزام شدند
کد خبر : 1818593
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مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان از اعزام ۴ هزار و ۹۶۵ زائر هم استانی طی ۱۶۷ سفر اتوبوسی به مرز مهران از ابتدای اجرای طرح جابه جایی زائرین اربعین حسینی (ع) تا پایان روزگذشته خبر داد.

به گزارش ایلنا از گلستان، عادل مصدقی در پنجمین جلسه کمیته حمل و نقل و سوخت ستاد اربعین استان، با اشاره به اینکه اعزام زائرین اربعین تا پایان اجرای طرح همچنان وجود دارد، گفت: در صورت نیاز به اعزام ناوگان بیشتر، برای جابه جایی سرویس‌های مسافری اقدام خواهد شد. 

وی با بیان اینکه بخش حمل و نقل اداره کل و صنوف در این ایام در آماده باش کامل به سر می‌برند، اظهارداشت: بسیج امکانات و نیروها در ستاد و پایانه‌های مسافربری گرگان و گنبد با آمادگی‌های لازم و با وجود نقص‌های احتمالی وجود دارد. 

رئیس کمیته حمل و نقل و سوخت ستاد اربعین گلستان خاطرنشان کرد: بخش‌های هوایی و ریلی استان نیز از ششم مردادماه با نرخ‌های مشخص کرایه برای جابه جایی زائرین اربعین، فعال‌تر می‌شوند. 

مصدقی با توجه به حساسیت این طرح، بر مستندسازی فعالیت ها، فضاسازی ها، برگزاری جلسات هماهنگی و پیگیری مصوبات آن‌ها و همچنین جمع‌بندی آمارها تاکید کرد.

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