سرپرست آموزش و پرورش قزوین:
خطر کمسوادی و کمتحرکی نسل نو را تهدید میکند
سرپرست آموزش و پرورش استان قزوین گفت: در شرایط فعلی، خطر کمسوادیِ و کمتحرکی نسل نو را تهدید میکند. طرح دانشآموز پویا با هدف پیشگیری از آسیبهای روانی و اجتماعی، غنیسازی اوقات فراغت و تضمین سلامت ذهنی و جسمانی دانشآموزان طراحی شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، روحالله محمدخانی امشب در آیین افتتاحیه طرح ملی «دانشآموز پویا»، با تأکید بر اینکه تحقق «سند تحول بنیادین» مستلزم تربیت تمامساحتی است، اظهار داشت: «ورزش در نظام آموزشی ما تنها یک فعالیت جانبی نیست، بلکه تمرینِ اراده است؛ مدرسهای که به دانشآموز میآموزد چگونه در برابر شکست تابآور و در هنگام پیروزی متواضع باشد.»
محمدخانی با هشدار نسبت به خطرات «عصر زندگی ماشینی» تصریح کرد: «در شرایط فعلی، خطر کمسوادیِ و کمتحرکی نسل نو را تهدید میکند. طرح دانشآموز پویا با هدف پیشگیری از آسیبهای روانی و اجتماعی، غنیسازی اوقات فراغت و تضمین سلامت ذهنی و جسمانی دانشآموزان طراحی شده است.»
وی در ادامه با اشاره به عدالت آموزشی و تربیتی، گفت: «توسعه کانونهای ورزشی در مناطق کمبرخوردار و شناسایی استعدادهای ورزشی با هدف تمرکز بر نظام مراقبت اجتماعی، از اولویتهای اصلی ماست. در همین راستا، ایجاد بیش از 200 کانون ورزشی تخصصی در سطح کشور با هدف فراهم آوردن فضایی امن و امیدوارکننده برای دانشآموزان هدفگذاری شده است.
سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین، کانونهای ورزشی را بستری برای «رقابت سالم و رفاقت» دانست و افزود: «قهرمان واقعی کسی نیست که تنها به دنبال مدال باشد، بلکه قهرمان کسی است که برای رشدِ مداوم و ارتقای ذهن خلاق خود جهت ساختن آینده کشور تلاش میکند.
محمدخانی در پایان با تأکید بر نقش بیبدیل خانوادهها، خاطرنشان کرد: خانواده پویا، مهمترین پشتیبان دانشآموز است. برای آنکه انگیزه رشد و یادگیری در دانشآموزان دوچندان شود، نیازمندِ ارتقای سلامت جسمی و روانی در ارکان خانواده هستیم تا با همراهیِ "خانه و مدرسه پویا"، تابستانی پرشور و سرشار از سلامتی را تجربه کنیم.