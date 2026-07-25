کشف ۷۱ دستگاه ماینر غیرمجاز در ۹ مرکز استخراج رمزارز لامرد
مدیر توزیع نیروی برق شهرستان لامرد از کشف و ضبط ۷۱ دستگاه ماینر غیرمجاز در ۹ مرکز استخراج غیرقانونی رمزارز از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.
وی با تأکید بر اینکه استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارز، فشار مضاعفی بر شبکه توزیع وارد کرده و موجب تضییع حقوق سایر مشترکان میشود، افزود: مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان لامرد با جدیت و در چارچوب قانون با این پدیده برخورد میکند.
شیردل از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیتهای مشکوک، مراتب را از طریق سرشماره پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ شرکت توانیر گزارش دهند و از پاداشهای تعیینشده بهرهمند شوند.
وی درباره نحوه پرداخت پاداش کشف ماینرهای غیرمجاز نیز گفت: پاداش کشف ۱۰ دستگاه ماینر اول از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به سه میلیون تومان به ازای هر دستگاه افزایش یافته است.
مدیر توزیع نیروی برق شهرستان لامرد ادامه داد: پاداش کشف ۱۰ ماینر دوم نیز از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به دو میلیون تومان برای هر دستگاه افزایش یافته و برای کشف ۲۰ تا ۳۰ دستگاه و همچنین ۳۰ تا ۲۰۰ دستگاه نیز به ازای هر دستگاه ماینر، به ترتیب پاداشهای تعیینشده پرداخت میشود. همچنین در دستورالعمل جدید، سقف پرداخت پاداشها از ۳۰۰ میلیون تومان به ۳۲۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
شیردل در ادامه از تداوم اجرای مانور سراسری طرح «مهتاب» در شهرستان لامرد خبر داد و گفت: با هدف مدیریت مصرف، کاهش تلفات انرژی و برخورد با مصارف غیرمجاز، از ابتدای اجرای این طرح تاکنون ۱۹ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در دو مرکز خانگی شناسایی، کشف و ضبط شده است.
وی در پایان با دعوت از مشترکان شهرستان لامرد برای پیوستن به پویش «۲۵ درجه؛ قرار همدلی» تصریح کرد: مشترکان برق میتوانند با انجام اقداماتی ساده اما مؤثر، از جمله تنظیم دمای کولرهای گازی روی ۲۵ درجه سانتیگراد و خاموش کردن لوازم برقی غیرضروری، بهویژه در ساعات اوج بار شبکه از ۱۲ تا ۱۷ و ۱۹ تا ۲۳، نقش مؤثری در عبور موفق از پیک مصرف تابستان و پایداری شبکه برق ایفا کنند.