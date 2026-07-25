بازدید نظارتی از تقاطعات خوارزمی و شیخآباد/ تأکید بر رفع فوری معارضات و لزوم شفافیت در پروژههای عمرانی
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل به همراه نایبرئیس شورای اسلامی شهر کرج در اقدامی نظارتی از روند اجرایی پروژههای تقاطع غیرهمسطح خوارزمی و شیخآباد بازدید کردند و وضعیت پیشرفت عملیاتی این دو پروژه کلیدی مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا از البرز، علیرضا رحیمی در حاشیه این بازدید با ابراز نگرانی از عدم پیشرفت مطلوب پروژهها، بر چالشهای موجود تأکید و اظهار داشت: متأسفانه روند اجرایی تقاطع غیرهمسطح خوارزمی به دلیل معارضات گسترده دستگاههای خدماترسان و عدم رفع موانع تأسیساتی، با توقف مواجه شده است و مدیریت شهری موظف است با اتخاذ تدابیر مقتضی و رایزنیهای فوری میانسازمانی، این بنبستها را مرتفع نموده تا جریان کار اجرایی مجدداً به مسیر اصلی خود بازگردد.
رئیس کمیسیون عمران در خصوص وضعیت تقاطع شیخآباد که از شریانهای حیاتی ورودی شهر محسوب میشود، خاطرنشان کرد: به رغم تکمیل مرحله شمعگذاری، تلاقی این پروژه با خطوط راهآهن، روند پیشرفت را با چالش مواجه کرده است و در حال حاضر عملیات جابهجایی خطوط در جریان است، اما مدیریت شهری باید با اختصاص اهتمام ویژه، فرآیند تلاقی با راهآهن را تسریع کند تا تردد شهروندان در مناطق شیخآباد و نوروزآباد بهبود یابد.
رحیمی با اشاره به ضرورت شفافیت در پروژههای عمرانی، انتقاد جدی خود را نسبت به عدم رعایت استانداردهای اطلاعرسانی مطرح کرد و افزود: یکی از نواقص ساختاری در مدیریت این پروژهها، عدم نصب تابلوهای روزشمار است و با وجود تذکرات مکرر، این موضوع همچنان بازمانده است و نصب تابلو روزشمار صرفاً یک اقدام نمایشی نیست، بلکه ابزاری برای نظارت بر زمانبندی و حق مشروع شهروندان جهت مطالبهگری و رصد شفاف روند پیشرفت پروژه است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: شورا با رویکردی نظارتی و مستمر، بر تسریع در اجرای این پروژهها تأکید دارد تا با کاهش بار ترافیکی و ارتقای کیفیت خدمات شهری، رفاه ملموس برای شهروندان کرج فراهم شود.