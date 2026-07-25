مدیرعامل شرکت گاز استان خبر داد؛
صرفهجویی۳۳ میلیون مترمکعب گاز در لرستان
مدیرعامل شرکت گاز لرستان گفت: اجرای طرح ملی اصلاح و بهینهسازی موتورخانهها در استان، موجب صرفهجویی در مصرف ۳۳ میلیون مترمکعب گاز شد.
به گزارش ایلنا، حسین سپهوند روز شنبه سوم مرداد ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: در این طرح چهار هزار و ۲۸۳ واحد موتورخانه معادل ۹۰ درصد موتورخانههای ثبتنام شده بهینهسازی و ۵۳ موتورخانه نیز هوشمندسازی شده است.
وی با اشاره به ابعاد فنی و اثربخشی این پروژه کلان مدیریت مصرف گفت: اجرای این طرح ملی در لرستان، زیربنای حرارتی به متراژ ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مترمربع را تحت پوشش قرار داد و اقدامات فنی شامل عایقکاری تاسیسات، سرویس و تنظیم مشعل و نصب تجهیزات هوشمند، منجر به صرفهجویی ۳۳ میلیون مترمکعبی در مصرف گاز طبیعی استان شد.
مدیرعامل شرکت گاز لرستان این اقدام را دستاوردی بزرگ در راستای پایداری شبکه برشمرد و افزود: تجهیز ۵۳ موتورخانه به سامانههای کنترل هوشمند، گامی کلیدی در راستای پایش لحظهای و حذف مصارف مازاد بوده است که علاوه بر کاهش مستقیم مبلغ گازبهای مشترکین خانگی، عمومی و تجاری، قابلیت اطمینان شبکه را در فصول سرد سال بهطور چشمگیری ارتقا میدهد.
سپهوند خاطرنشان کرد: این پروژه رایگان نمونه موفقی از مدیریت بهینه انرژی در سطح استان است و متقاضیان واجد شرایط و شرکتهای مجری همچنان میتوانند با ثبتنام در سامانه ملی بهینهسازی موتورخانهها به آدرس (goc. nigc. ir)، از مزایای آن بهرهمند شوند.