مرکز اورژانس استان همدان اعلام کرد:
غرق شدن مرد 70 ساله در استخر کشاورزی یکی از روستاهای شهرستان تویسرکان
مرکز اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان همدان با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: یک مرد 70 ساله بر اثر سقوط در استخر ذخیره آب کشاورزی در یکی از روستاهای شهرستان تویسرکان، غرق شده و جان خود را از دست داد.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: گزارشی مبنی بر سقوط یک مرد 70 ساله در استخر ذخیره آب کشاورزی در یکی از روستاهای شهرستان تویسرکان، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلالاحمر استان همدان اعلام شد. در این راستا بلافاصله تیم درمانی پایگاه اورژانس سرکان به محل اعزام شد.
در اطلاعیه فوق عنوان شده است: بهرغم حضور سریع تیم عملیاتی امدادی اورژانس و بررسی علائم بالینی فرد غرق شده، مشخص شد که زمان زیادی از وقوع حادثه گذشته است. با این حال، تیم اورژانس با هدف تلاش برای نجات جان وی، بلافاصله عملیات احیای قلبی و ریوی (CPR) پیشرفته را آغاز کردند.
مرکز اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان همدان در اطلاعیه خود آورده است: بهرغم تلاشهای انجام شده، اقدامات عملیات احیای قلبی و ریوی (CPR) پیشرفته مؤثر واقع نشده و در نهایت مرگ فرد غرق شده توسط تکنسینهای اورژانس تأیید شد.