مدیرکل ورزش و جوانان اردبیل:
تکمیل پروژههای نیمهتمام و حمایت از قهرمانان، مهمترین مطالبات ورزش استان است
مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل با تشریح دستاوردهای عمرانی و توسعهای ورزش استان در نشست با نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، ضمن ارائه گزارشی از پروژههای افتتاحشده و در دست اجرا، بر ضرورت تأمین اعتبارات برای تکمیل پروژههای نیمهتمام و حمایت از قهرمانان، مربیان و پیشکسوتان به عنوان مهمترین مطالبات جامعه ورزش استان تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، نشست صمیمی دکتر علی نیکزاد، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، با رؤسا، نائب روسای و دبیران هیئتهای ورزشی استان، عوض نخست، مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل، گزارشی از وضعیت ورزش استان، دستاوردهای زیرساختی، پروژههای در دست اجرا و نیازهای اولویتدار این حوزه ارائه کرد.
نخست با قدردانی از حمایتهای دکتر نیکزاد، از بهرهبرداری ۱۱ پروژه ورزشی شامل زمینهای چمن مصنوعی، سالنهای چندمنظوره و خوابگاه ورزشکاران با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ خبر داد.
وی افزود: از طریق سرمایهگذاری بخش خصوصی و اجرای ماده ۲۷ نیز ۱۲ پروژه ورزشی به ارزش ۳۵۰ میلیارد تومان در دست احداث یا در آستانه بهرهبرداری قرار دارد که نقش مهمی در ارتقای سرانه فضاهای ورزشی استان خواهد داشت.
مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل همچنین از اخذ سند مالکیت برای ۳۰ مکان ورزشی طی ۱۷ ماه گذشته خبر داد و گفت: دو زمین ورزشی ارزشمند با ارزشی بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان که پیشتر با مشکلات حقوقی و معارض مواجه بودند، به مالکیت ادارهکل ورزش و جوانان بازگشتهاند.
وی با اشاره به پروژههای نیمهتمام استان، تکمیل سالن طبقاتی مجموعه تختی، پیست اسکیت سرپوشیده و سالن طبقاتی دفتر هیئتهای ورزشی و خانه جوان را از مهمترین اولویتهای عمرانی عنوان کرد و اظهار داشت: برای تکمیل پیست اسکیت سرپوشیده با پیشرفت فیزیکی ۲۰ درصد، ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.
نخست در ادامه با اشاره به طرح بازسازی مجموعه ورزشی علی دایی گفت: برای اجرای کامل این پروژه، یکهزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است که تاکنون ۴۰۰ میلیارد تومان آن از محل مولدسازی داراییهای ادارهکل تأمین شده و برای تأمین ۶۰۰ میلیارد تومان باقیمانده، نیازمند حمایت و همراهی مسئولان هستیم. با اجرای این طرح، پیست موتورسواری و زمین تنیس خاکی نیز با مشارکت بخش خصوصی احداث خواهد شد.
وی با بیان اینکه هماکنون ۷۰ هزار ورزشکار سازمانیافته در استان فعالیت دارند، افزود: حضور ۱۴ ورزشکار اردبیلی در رقابتهای ناگویا قطعی شده و از ابتدای سال جاری نیز پرداخت ماهانه کمکهزینه به ۲۵ ورزشکار برتر استان آغاز شده است.
مدیرکل ورزش و جوانان استان، روند توسعه ورزش همگانی و ورزش روستایی و عشایری را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: خوشبختانه فرهنگ فعالیت بدنی و سلامتمحوری در سطح استان روندی رو به رشد دارد.
نخست در پایان، ضمن قدردانی از اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان از محل مشارکتهای اجتماعی وزارت نفت و ۱۵۰ میلیارد تومان برای تکمیل پروژههای نیمهتمام توسط دکتر نیکزاد، مهمترین مطالبات جامعه ورزش استان را تأمین اعتبارات برای تکمیل پروژههای نیمهتمام، اختصاص ۱۰ میلیارد تومان برای حمایت از پیشکسوتان و مربیان و ورزشکاران هیاتها، رفع موانع تأمین مسکن و اشتغال قهرمانان ورزشی و تخصیص بودجه برای بازسازی و بهسازی ۲۰۵ مکان ورزشی تحت مدیریت ادارهکل ورزش و جوانان استان عنوان کرد.