هشدار دادستان خوزستان به هنجارشکنان؛ برخورد ضربتی و بدون اغماض در دستور کار دستگاه قضا

وی با تاکید بر اینکه صیانت از ارزش‌های اجتماعی از جمله مسئولیت‌های مهم دستگاه قضایی است تصریح کرد: هرگونه رفتاری که مصداق تظاهر به عمل حرام باشد و یا با عنوان برهنگی یا پوشش به‌طور آشکار نامتعارف، موجب جریحه‌دار شدن عفت عمومی در معابر و اماکن عمومی شود از نظر دستگاه قضایی جرم محسوب شده و مستوجب تعقیب کیفری است.

خلفیان افزود: بر اساس ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵)، تظاهر به عمل حرام در انظار عمومی و همچنین ظاهر شدن بدون رعایت ضوابط قانونی پوشش، دارای مجازات مقرر است و کسانی که عامدانه و با هدف ترویج فساد در فضای مجازی یا حقیقی مبادرت به اقدام هنجارشکنانه کنند مشمول مجازات‌های شدیدتر خواهند شد.

دادستان مرکز خوزستان با اشاره به تدابیر اتخاذ شده برای برخورد با این جرایم گفت: دستگاه قضایی به ضابطین دستور داده تا با قاطعیت و بدون اغماض در مواجهه با این رفتارهای ساختارشکنانه، مطابق موازین قانونی اقدام نمایند.

خلفیان در ادامه به برخورد با تخلفات صنفی نیز اشاره کرد و افزود: کافی‌شاپ‌هایی که موازین شرعی و قانونی را رعایت نکنند، با برخورد قانونی مواجه خواهند شد و در این زمینه پلمب واحد صنفی و لغو پروانه فعالیت آنان در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی از راه‌اندازی شعبه ویژه در دادسرای مرکز استان خبر داد و گفت: در راستای تسریع در رسیدگی، انسجام‌بخشی به فرآیندهای قضایی و برخورد موثرتر با مصادیق هنجارشکنی، شعبه ویژه‌ای برای رسیدگی به این‌گونه جرایم راه‌اندازی شده است.

خلفیان با تاکید بر اینکه مقابله با آسیب‌های اجتماعی نیازمند رویکردی همه‌جانبه است افزود: در کنار برخوردهای قانونی و قضایی، باید روند اقدامات فرهنگی، تبیینی و بازدارنده نیز تقویت شود تا نتایج حاصل از این اقدامات، پایدارتر، عمیق‌تر و اثربخش‌تر در جامعه نمود پیدا کند.

دادستان مرکز خوزستان در ادامه خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود شهروندان با درک اهمیت حفظ حریم‌های اجتماعی از هرگونه رفتاری که نظم اخلاقی جامعه را مختل نماید خودداری کنند در غیر این صورت قانون بدون ملاحظه با متخلفین برخورد قاطع خواهد کرد.