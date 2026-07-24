استاندار کرمانشاه:
نخستینبار، زائران اربعین از مرز خسروی بدون تعویض اتوبوس تا نجف سفر میکنند
استاندار کرمانشاه از فراهم شدن امکان سفر مستقیم زائران اربعین حسینی از تهران، قم و اصفهان تا نجف اشرف با اتوبوس و بدون نیاز به تعویض وسیله نقلیه خبر داد و گفت: این خدمت برای نخستینبار در کشور و بهصورت انحصاری از طریق مرز بینالمللی خسروی ارائه میشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، منوچهر حبیبی با اعلام اجرای طرح «کاپوتاژ اتوبوسی» در مرز خسروی اظهار کرد: زائران اربعین امسال میتوانند از مبدأ استانهای تهران، قم و اصفهان تا حرم مطهر حضرت امیرالمؤمنین (ع) در نجف اشرف را با همان اتوبوس و بدون نیاز به پیاده شدن یا تعویض وسیله نقلیه در مرز طی کنند.
وی افزود: این امکان بهصورت انحصاری در مرز بینالمللی خسروی فراهم شده و با هدف افزایش رضایتمندی زائران، کاهش زمان سفر، تسهیل تردد و ارتقای کیفیت خدمات حملونقل اربعین به اجرا درآمده است. زائران با انتخاب مرز خسروی میتوانند سفری سریعتر، آسانتر و همراه با آسایش بیشتر را تجربه کنند.
استاندار کرمانشاه با اشاره به آغاز اجرای این طرح گفت: تاکنون چندین دستگاه اتوبوس به شیوه کاپوتاژ از مرز خسروی عبور کرده و بدون نیاز به جابهجایی مسافران وارد خاک عراق شدهاند که این موضوع نشاندهنده عملیاتی شدن موفق این طرح است.
حبیبی ادامه داد: بر اساس برنامهریزی سازمان راهداری و حملونقل جادهای، در مرحله نخست، استانهای تهران، قم و اصفهان برای اجرای این طرح انتخاب شدهاند تا زائران این استانها بتوانند با سهولت بیشتری از طریق مرز خسروی راهی عتبات عالیات و شهر نجف اشرف شوند.
وی با تأکید بر اینکه مرز خسروی به دلیل برخورداری از زیرساختهای مناسب، تردد روان و ارائه خدمات متنوع، یکی از بهترین مسیرهای سفر اربعین به شمار میرود، از زائران خواست با انتخاب این مرز از مزایای خدمات جدید حملونقل بهرهمند شوند.
استاندار کرمانشاه در پایان ابراز امیدواری کرد با توسعه این طرح در سالهای آینده، امکان بهرهمندی زائران سایر استانها از طرح کاپوتاژ اتوبوسی نیز فراهم شود تا شمار بیشتری از زائران اربعین بتوانند از این خدمت نوین استفاده کنند.