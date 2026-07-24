رئیس اداره میراثفرهنگی مرودشت خبرداد؛
تداوم حفاظت از حریمهای سهگانه تختجمشید/ سه دستگاه فلزیاب در مرودشت کشف شد
رئیس اداره میراثفرهنگی شهرستان مرودشت از تشدید اقدامات حفاظتی یگان حفاظت در عرصه و حریمهای سهگانه مجموعه جهانی تختجمشید خبر داد و گفت: در جریان اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی این یگان، سه دستگاه فلزیاب کشف و برای طی مراحل قانونی به فرماندهی یگان حفاظت ادارهکل میراثفرهنگی فارس تحویل شد.
به گزارش ایلنا، محسن نجفی با اشاره به وسعت حدود ۱۳۳ هزار هکتاری عرصهها و حریمهای تحت حفاظت در بخشهای مختلف شهرستان مرودشت اظهار کرد: حفاظت از این گستره وسیع تاریخی، نیازمند حضور مستمر و میدانی نیروهای یگان حفاظت است و در همین راستا، گشتهای شبانهروزی و پایش مداوم مناطق حساس با هدف صیانت از آثار تاریخی و پیشگیری از هرگونه تعرض در دستور کار قرار دارد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان مرودشت افزود: مقابله با حفاریهای غیرمجاز، سودجویان و قاچاقچیان اموال فرهنگی ـ تاریخی از مهمترین مأموریتهای یگان حفاظت است و این یگان با همکاری نیروهای انتظامی، امنیتی و دستگاه قضایی، با هرگونه اقدام غیرقانونی در حوزه میراثفرهنگی برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.
وی همچنین از کشف سه دستگاه فلزیاب در جریان اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی یگان حفاظت خبر داد و گفت: این تجهیزات پس از طی مراحل قانونی، برای انجام اقدامات بعدی به فرماندهی یگان حفاظت ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس تحویل داده شد.
نجفی با قدردانی از تلاشهای فرمانده و نیروهای یگان حفاظت شهرستان مرودشت اظهار داشت: با وجود مستهلک بودن ناوگان خودرویی، کمبود تجهیزات و محدودیت امکانات، کارکنان یگان حفاظت با احساس مسئولیت، تعهد و تلاش شبانهروزی، تمام توان خود را برای صیانت از آثار تاریخی و فرهنگی شهرستان به کار گرفتهاند که این تلاشها شایسته تقدیر است.
وی در پایان از مردم، دوستداران میراثفرهنگی و ساکنان مناطق تاریخی خواست همچون گذشته با یگان حفاظت همکاری کرده و در صورت مشاهده هرگونه حفاری غیرمجاز، استفاده از فلزیاب یا تعرض به آثار و محوطههای تاریخی، موضوع را در کوتاهترین زمان ممکن به یگان حفاظت میراثفرهنگی یا مراجع انتظامی اطلاع دهند تا با مشارکت مردم، زمینه حفاظت هرچه بهتر از این میراث ارزشمند برای نسلهای آینده فراهم شود.