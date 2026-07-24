حمله ارتش متجاوز آمریکا به مقر نیروی دریایی سپاه در زیباکنار

به گزارش ایلنا از روابط عمومی استانداری گیلان، علی باقری با اعلام این خبر اظهار کرد: صبح امروز جمعه مقر نیروی دریایی سپاه در زیباکنار، هدف پرتابه های دشمن آمریکایی قرار گرفت که بر اثر آن بخشی از تجهیزات مستقر در این مجموعه آسیب دید.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های اولیه، تاکنون هیچ‌گونه گزارشی از تلفات انسانی دریافت نشده است و ابعاد مختلف این حادثه توسط مراجع ذی‌ربط در حال بررسی است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان تاکید کرد: اخبار تکمیلی پس از دریافت اطلاعات دقیق‌تر از سوی مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

انتهای پیام/