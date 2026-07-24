اصابت پرتابه دشمن به شهرستان پیرانشهر/آماری از شهدا و مجروحین در دسترس نیست

به گزارش ایلنا، حامد صفاری با اعلام این خبر اظهار کرد: بلافاصله‌ بعد از این حمله نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر و آتش نشانی به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: در این حمله چندین خودرو نیز آسیب دید.

مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان‌غربی افزود: هنوز آماری از تعداد شهدا و مجروحین این حمله جنایتکارانه دشمن در دست نیست.

انتهای پیام/