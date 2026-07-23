محمد اسدی در حاشیه افتتاح درمانگاه بیمارستان حضرت ولیعصر در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به اهمیت این پروژه درمانی اظهار کرد: این بیمارستان یکی از طرح‌های مهم و اثرگذار در حوزه سلامت کمال‌شهر و مناطق پیرامونی است که تکمیل و راه‌اندازی آن می‌تواند بخش قابل توجهی از نیازهای درمانی مردم این منطقه را پاسخ دهد.

وی افزود: مدیریت شهری کمال‌شهر از ابتدای اجرای این طرح تلاش کرده است با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و منابع شهری، موانع پیش روی پروژه را کاهش دهد و در مسیر تکمیل این مجموعه درمانی نقش‌آفرینی کند.

واگذاری ۱۰ هزار مترمربع زمین برای اجرای پروژه درمانی

شهردار کمال‌شهر با اشاره به یکی از مهم‌ترین اقدامات مدیریت شهری در این زمینه گفت: برای اجرای پروژه بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)، ۱۰ هزار مترمربع زمین از سوی مدیریت شهری کمال‌شهر اختصاص یافت تا این طرح مهم درمانی در منطقه وارد مرحله اجرایی شود.

اسدی ادامه داد: این اقدام با هدف توسعه زیرساخت‌های سلامت و ایجاد ظرفیت جدید برای ارائه خدمات درمانی به شهروندان انجام شد و مدیریت شهری تلاش کرد با تأمین بستر مورد نیاز پروژه، زمینه پیشرفت عملیات احداث بیمارستان را فراهم کند.

بخشودگی بیش از ۱۵ میلیارد تومان عوارض و مطالبات قانونی

وی با بیان اینکه شهرداری کمال‌شهر در کنار واگذاری زمین، حمایت‌های دیگری نیز از این پروژه داشته است، افزود: در راستای تسهیل روند احداث بیمارستان، بیش از ۱۵ میلیارد تومان از عوارض و مبالغ مرتبط با کمیسیون ماده ۱۰۰ و سایر مطالبات قانونی بخشوده شد.

شهردار کمال‌شهر با اشاره به تامین بخشی از میلگرد مورد نیاز این پروژه، تصریح کرد: این حمایت‌ها در چارچوب مسئولیت اجتماعی مدیریت شهری و با هدف کمک به توسعه زیرساخت‌های عمومی و درمانی منطقه انجام شده است.

اجرای ۵۰ میلیارد تومان عملیات عمرانی پیرامون بیمارستان

اسدی همچنین به اقدامات عمرانی انجام‌شده برای آماده‌سازی محیط پیرامونی بیمارستان اشاره کرد و گفت: یکی از الزامات بهره‌برداری از یک مرکز درمانی، ایجاد دسترسی مناسب و فراهم کردن زیرساخت‌های شهری مورد نیاز آن است؛ بر همین اساس، مدیریت شهری کمال‌شهر اجرای عملیات راهسازی و خیابان‌سازی در محدوده بیمارستان را در دستور کار قرار داد.

وی افزود: برای اجرای این اقدامات عمرانی و ایجاد مسیرهای دسترسی مناسب، حدود ۵۰ میلیارد تومان اعتبار از سوی مدیریت شهری هزینه شده است که این موضوع نیز بخش دیگری از مشارکت شهرداری در روند احداث و آماده‌سازی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) محسوب می‌شود.

افتتاح درمانگاه تخصصی؛ گامی برای توسعه خدمات سلامت منطقه

شهردار کمال‌شهر با اشاره به بهره‌برداری از درمانگاه تخصصی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) در جریان سفر محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری، به استان البرز، اظهار کرد: افتتاح این بخش از بیمارستان را باید یک گام مهم در مسیر توسعه خدمات درمانی کمال‌شهر و مناطق پیرامونی دانست.

اسدی گفت: با راه‌اندازی درمانگاه تخصصی، بخشی از خدمات مورد نیاز مردم در همین منطقه ارائه خواهد شد و شهروندان برای دریافت برخی خدمات درمانی تخصصی، نیاز کمتری به مراجعه به مراکز درمانی شهر کرج و سایر نقاط خواهند داشت.

تداوم حمایت مدیریت شهری از توسعه زیرساخت‌های سلامت

وی با تأکید بر اینکه توسعه خدمات درمانی از مطالبات جدی مردم کمال‌شهر است، خاطرنشان کرد: مدیریت شهری خود را در قبال توسعه زیرساخت‌های عمومی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان مسئول می‌داند و در همین چارچوب، حمایت از پروژه‌های حوزه سلامت را در اولویت قرار داده است.

شهردار کمال‌شهر افزود: مجموعه اقدامات انجام‌شده از سوی مدیریت شهری برای این پروژه، از اختصاص زمین و بخشودگی عوارض تا اجرای عملیات عمرانی و ایجاد زیرساخت‌های دسترسی، با هدف کمک به تکمیل هرچه سریع‌تر بیمارستان و بهره‌مندی مردم از خدمات آن انجام شده است.

اسدی در پایان ابراز امیدواری کرد با تکمیل سایر بخش‌های بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)، ظرفیت ارائه خدمات تخصصی و درمانی در منطقه افزایش یابد و این مجموعه به یکی از مراکز مهم درمانی کمال‌شهر و غرب استان البرز تبدیل شود.

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