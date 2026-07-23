جانشین فرماندهی انتظامی استان یزد خبر داد:
رهایی کودک ربوده شده اردکانی از چنگال آدمربایان / 4 آدمربا دستگیر شدند
جانشین فرماندهی انتظامی استان یزد به شناسایی و دستگیری آدمربایان یک کودک در استان اشاره کرده و در این خصوص گفت: مجرمانی که کودک 11 ساله را در شهرستان اردکان از توابع این استان دزدیده بودند، شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش ایلنا، سرهنگ سید محمدطاهر موسوی افزود: گزارشی مبنی بر روبوده شدن یک کودک 11 ساله در شهرستان اردکان از توابع استان یزد، به مرکز فوریتهای پلیسی 110 اعلام شد. بر این اساس بلافاصله کارآگاهان پلیس آگاهی این استان وارد عمل شدند.
وی ادامه داد: با تحقیقات فنی و اطلاعاتی مأموران پلیس آگاهی استان یزد و شهرستان اردکان، مخفیگاه آدمربایان در یکی از روستاهای استان کرمان شناسایی شد. در همین راستا مأموران پلیس آگاهی استان یزد و با اخذ مجوز قضایی به استان کرمان اعزام شدند.
جانشین فرماندهی انتظامی استان یزد اظهار داشت: مأموران پلیس آگاهی همکاری عوامل انتظامی کرمان در یک عملیات ضربتی، 4 آدمربا را دستگیر و کودک ربوده شده را آزاد کردند. علت و انگیزه این آدمربایی از سوی کارشناسان پلیس در دست بررسی است.